Per la rubrica ‘due pesi e due misure’ ecco la prova che il famoso “urlate come delle scimmie” è stato strumentalizzato per provare a far squalificare Soleil Sorge. Ieri infatti Jo Squillo era in salone con Ainett Stephens e Soleil e mentre parlava di una coreografia si è paragonata ad una scimmia: “Ma cosa dovevo fare ti rendi conto? Io a me, questa mossa così? Io mi vergognavo come una scimmia! Madonna ancora una volta, scusa… come una scimmietta“.

Ovviamente soltanto un folle penserebbe ad un intento razzista per Jo Squillo, ma quello che ha sorpreso è stata la reazione di Ainett. La Gatta Nera infatti si è messa a ridere quando la coinquilina si è corretta da “scimmia” a “scimmietta”. Va detto che Jo si riferiva a sé stessa, ma da oggi abbiamo imparato un nuovo modo di dire “vergognarsi come una scimmia”.

No scusate ma Jo che dice scimmietta con accanto Ainett e Soleil. Io questo lo chiamo KARMA #gfvip pic.twitter.com/oxSU3A3gBI — 🌪 (@Cmarti_10) October 7, 2021

Manuel nword davanti a Lulù che se la ride

Jo dice “ mi vergognavo come una scimmietta” davanti a Ainette che boh 🤷🏼‍♀️ non dice niente.

Allora lo vedete che avete scomodato il razzismo perché temete Soleil ?

🎪 🤡 🎪 #gfvip — Ale (@ale22___) October 8, 2021

Non soltanto Jo Squillo, lo scivolone di Manuel Bortuzzo.

Ieri notte Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono appartati per parlare della loro relazione. Il nuotatore ha cercato di far capire alla principessa di non correre, ma lei non sembra abbia capito. Tra le tante cose, il gieffino ha detto: “Lei dovrebbe stare in mezzo agli afro ne*ri americani“. Anche in questo caso nessuno ha accusato Bortuzzo di razzismo, ma a lasciare perplessi i telespettatori che commentano su Twitter è stata la reazione di Lulù. Proprio come Ainett, anche lei si è messa a ridere mentre teneva le mani del suo amato. Questo dovrebbe far riflettere i ragazzi del GF Vip, perché prima di usare parole forti come “razzismo” dovrebbero pensarci 100 volte.