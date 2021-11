Nuovo sfondone di Jo Squillo e questa volta lo scivolone riguarda le persone celiache. Jessica Selassié soffre di questa patologia e per questo è costretta a seguire una dieta particolare, che ovviamente non prevede il glutine nella preparazione delle pietanze. Durante il suo turno in cucina, Jo Squillo ha cucinato delle frittelle, scordandosi di farne alcune senza glutine per la sua coinquilina e come se non bastasse ha anche usato tutte le padelle ‘contaminandole’ e costringendo la Selassié a pulirle e a cucinarsi il pranzo. La principessa per questo motivo è sbottata e alla fine della discussione Jo ha pronunciato una frase un po’ infelice.

Jessica Selassié vs Jo Squillo: lo scontro in cucina.

La Selassié senior ha rimproverato la Squillo:”Sono anche un po’ stufa, devo essere rimproverata quando poi cucino e sono sempre l’ultima ad arrivare a tavola. Infatti poi si vede, tu stai andando a mangiare e io sto ancora qui. Cucino sempre per tutti, anche per me e te. ormai è chiaro a tutti che io mangio sempre sola perché sono l’ultima. A te ho sempre pensato, hai sempre mangiato con gli altri perché ti preparavo cose senza carne o alimenti di origine animale. Io invece sono parecchie volte che mangio sola come un cane e voi avete già finito tutto. lo vedi che siamo qui a discutere e io devo ancora farmi la pasta? Adesso sto pensando a me .L’unica persona che ha una problematica reale sono io, non sei tu. La tua è una scelta di vita di essere vegana, la mia no! A me piacerebbe mangiare con tutti gli altri nello stesso momento, sai? Non mi piace mangiare seduta da sola come un cane quando tutti gli altri si sono già alzati, hanno finito e digerito“.

Jo dopo aver cercato di giustificarsi ha tirato uno sfondone sui celiaci: “I celiaci hanno un carattere difficile, fanno vivere male anche gli altri“. E dopo il latte che può far diventare sordi, i celiaci che sono degli…

Un’altra lite ha animato la Casa: Jo e Jessica si scontrano 💥 #GFVIP https://t.co/dMCE4h7VyJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2021

Io mi ricordo quando Bossari per avere mangiato in un pentolino non lavato per bene si senti malissimo. Essere celiaci non è uno gioco #gfvip — Marta🌺 (@Martha67068653) November 2, 2021