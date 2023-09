Jo Squillo sulla polemica su Elodie e poi su Madonna: “Mi fa tristezza”

Venerdì scorso Jo Squillo a Tale e Quale Show ha imitato Madonna (qui l’esibizione sulle note di Into The Groove), eppure oggi ha rilasciato delle dichiarazioni che non piaceranno ai fan della regina del pop. In un’intervista concessa a Il Messaggero, la showgirl ha detto che Madonna le fa tristezza perché ha assecondato l’andamento di un sistema che non permette alle donne di invecchiare in maniera naturale.

“Madonna? Devo dire che mi fa tristezza. È un mito che si è arresa a un sistema malato che non permette alle donne, al contrario degli uomini, di invecchiare normalmente. Se invecchiare mi spaventa? No. Mi curo e ci tengo, ma sono serena. E con il sesso, che è importante a tutte le età, va molto meglio che in passato. la maturità mi piace”.

Jo Squillo e le parole su Elodie dopo la polemica.

Lo scorso luglio un giornalista ha chiesto a Jo Squillo se Elodie avrebbe meno successo se non fosse tanto bella e lei ha risposto: “Sono certa di questo. Perché devi sempre mostrare, eppure questo ai colleghi maschi non è chiesto. Chi compra i dischi per la maggior parte sono femmine e comprano quasi sempre prodotti di maschi“.

Oggi su Il Messaggero la concorrente di Tale e Quale Show si è spiegata meglio. La conduttrice infatti ha dichiarato che il fatto che Elodie mostri il suo corpo è una conquista e non una sconfitta: “Se il fatto che le donne nel pop sempre più spesso si mostrano senza vestiti è una sconfitta o una conquista? Le donne hanno il potere e lo esercitano. Questa è una questione di libertà. Per me quindi è proprio una conquista. Elodie è brava, bella e sensuale. Anzi, mi piacerebbe duettare con lei“.