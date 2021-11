Era il 1991 quando Jo Squillo e Sabrina Salerno si presentarono sul palco del Festival di Sanremo con la hit Siamo Donne. Brano che, a discapito del tredicesimo posto conquistato, ottenne un enorme successo in radio.

A distanza di trent’anni le due si sono ritrovate a partecipare a due programmi leader delle proprie reti tornando in prima serata. La prima volto del Grande Fratello Vip su Canale 5, la seconda concorrente di Ballando con le Stelle su Rai 1.

Quando però la Salerno ha debuttato da Milly Carlucci, la Squillo era reclusa nella Casa di Cinecittà da oltre un mese. Eliminata nella puntata di venerdì, Jo ha così scoperto in diretta ieri sera la presenza della sua amica nel cast di Ballando con le Stelle.

Come ha reagito? Ovviamente supportandola. “Sabry numero uno, hai già vinto“, le ha scritto sotto un post su Instagram. Questa sì che è sorellanza.

Nell’ultima puntata Sabrina Salerno si è messa a piangere.

“Selvaggia mi sta facendo un complimento, ha detto che secondo lei c’è molto di più di quello che si vede e io cerco anche nelle clip di farvelo vedere. […] “Scusate, io faccio molta fatica a parlare di me, quelle di clip di presentazione per me sono quasi un incubo, perché per me non è facile. Non mi piace piangere in televisione, non la trovo una bella cosa, quindi scusatemi”.