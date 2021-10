Nuova lite nella casa del GF Vip e anche questa volta al centro c’è Soleil Sorge. Tutto è nato per le tinte sbagliate che sono state fatte da Jo Squillo a Francesca Cipriani. La Sorge parlando con la pupa le ha detto dov’è stato l’errore di Jo e come il disastro sia avvenuto per colpa del troppo decolorante buttato nello stesso punto, senza sfumature. Jo Squillo ha sentito Soleil ed è andata su tutte le furie.

“Non dovevi rincarare la dose dicendo che abbiamo sbagliato. Il mio tono? Tu non mi ascolti. Vuoi soltanto parlare, ma anche io voglio dire la mia. Il tono così lo puoi usare soltanto te? Mi hai detto che ho sbagliato. Informati e ascolta. Ti ho detto che c’era il panico e tu sei arrivata a gamba testa dando il tacco sugli stinchi. Qui è questione di rispetto ed educazione. Eravamo tutti nel panico perché non veniva la tinta. Dici ‘Jo Squillo ha sbagliato’ che sono tre ore che mi prendevo cura di lei. Tienitelo per te e dopo me lo dici a parte. Non era il momento di dire che è venuta male e che ho sbagliato. In un momento così tragico non va bene. Non si dice ‘sbagliato’ capisci?! Tu ribalti le frittate e con me non lo fai! Se non vuoi discutere non iniziare. Ora prendi e te ne vai, come fai sempre. Poi però parli alle spalle”.

jo e soleil che litigano alle 11 del mattino#gfvip

Soleil Sorge risponde per le rime a Jo Squillo.

“Non usare questo tono, perché poi mi girano le scatole e ti rispondo con un certo atteggiamento. Parla, ma non con me in questo tono. Io stavo parlando con Francesca e tu hai alzato il tono. Evita l’ipocrisia. Ho visto i capelli che aveva, mentre lo facevate e il risultato finale e avete sbagliato. Non le avete fatto bene i capelli, dovevate fare ciocchetta per ciocca e non buttarle il decolorante. Ci sta sbagliare, prenditi le tue responsabilità. Preferivi una bella bugia invece che la verità? Quei capelli non vanno bene, gli hai fatto un mucchio decolorante. Sei tu che ribalti la frittata. Non ho più voglia di discutere basta”.

E mentre queste due litigano, Francesca va in giro così…



Tutti: “Francesca stai benissimo”

Soleil “Francesca troppa decolorazione e hai un mattone di giallo in testa”

Jo “Non si dice hai sbagliato per rispetto”

La situazione dei capelli di Francesca 😂😂😂😂😂 ma sbaglia Soleil eh #gfvip