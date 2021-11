La scorsa settimana Jo Squillo è finita in nomination e uno dei voti l’ha preso da Alex Belli. Subito dopo la puntata di lunedì 1° novembre la conduttrice ha chiesto all’amico se l’avesse nominata, perché non le tornavano i calcoli, lui però ha negato. Evidentemente Jo è una donna che si lega le cose al dito, perché ieri ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter parlare con Alex e l’ha fatto nero.

“Non si guarda negli occhi una persona come hai fatto con me e si dice ‘non ti ho nominato, te l’avrei detto’. Per tre volte hai negato tutto. Hai perso la mia fiducia e hai tradito la fiducia degli italiani. Sinceramente quando esci non so che cosa ti potrebbero fare quelli del pubblico. Perché hai veramente dimostrato la tua grande falsità“.

E cosa dovremmo fare noi italiani ad Alex?

In realtà lo sfogo di Jo Squillo non è proprio una sorpresa, visto che poco prima della puntata del GF Vip, a Pomeriggio 5 aveva dichiarato: “Sarà anche un bravo attore, non so. Il problema è che nella vita la fiducia mia se l’è persa. Con me ha chiuso. ha tradito la mia fiducia, guardandomi negli occhi e dicendomi ‘io non ti ho nominato te lo assicuro’. Il tradimento è nelle azioni che lui ha fatto. Recita il suo ruolo e quando uscirà dalla casa avrà delle serie difficoltà di credibilità, perché la persa tutta con gli italiani“.

gli Italiani che protestano perché Alex Belli ha nominato Jo Squillo#GFVip https://t.co/kqJfonX0DB pic.twitter.com/QoWLqAnBs5 — c. (@RareTruly) November 9, 2021

Jo: mi hai nominato e non me l’hai detto, hai deluso molte persone fuori e quando esci non so che ti potrebbero fare Il massimo che faremo noi tutti quando uscirà Alex:#gfvip pic.twitter.com/XaanF1k8YC — Jessica Paluzzi (@Jessica196j) November 9, 2021

Due minuti prima: né uomini né donne dovrebbero sentirsi dire che meritano il male

Jo ad Alex: quando esci gli italiani non si sa che ti faranno💀 #GFvip pic.twitter.com/opHKyWSYCy — 🐉🐉🐉 (@swdddu) November 9, 2021

