Reunion a sorpresa per Jo Squillo e Sabrina Salerno a Name That Tune. Alla fine, Enrico Papi ha avuto il suo colpaccio. Nel corso del quarto episodio del programma televisivo in onda su TV8 si sono infatti riunite, one-night-only, le due cantanti e showgirl simbolo degli anni Ottanta e Novanta. E nell’occasione hanno presentato proprio quella celebre Siamo donne cantata a Sanremo nel 1991.

Jo Squillo e Sabrina Salerno a Name That Tune

Jo Squillo e Sabrina Salerno: una reunion attesa tanti anni

Dopo 30 anni Jo e Sabrina sono tornate a riunirsi a sorpresa. Negli ultimi tempi la Salerno si era fatta rivedere non solo nella trasmissione di Enrico Papi, ma anche lo scorso Festival di Sanremo, partecipando come una delle 10 co-conduttrici di Amadeus. L’ex punk si era invece inventata un format di grande successo direttamente da casa sua nel periodo più buio del lockdown.

La loro reunion era stata annunciata da TV8 con queste ironiche parole: “Di nuovo inseme dopo pochissimo tempo!“. Dopo il successone di questa reunion, c’è già chi pensa che le due possano anche puntare a un nuovo progetto discografico congiunto, visto che di fan ne hanno ancora tantissimi in tutto il mondo. Ma si tratta per il momento solo di voci. Di seguito il video della loro esibizione: