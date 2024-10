JLo: “Quello che ho passato mi ha quasi uccisa”

Negli ultimi mesi, Jennifer Lopez ha affrontato sfide significative che hanno influito sulla sua immagine pubblica. Oltre al divorzio da Ben Affleck e ai flop del suo album e film, la popstar ha subito attacchi da parte di alcune persone nella sua vita. Fan e conoscenti hanno rivelato esperienze negative con JLo, descrivendola come una “diva” e mettendo in discussione la veridicità delle sue storie sul passato, in particolare sulla sua adolescenza caratterizzata da sacrifici e umiltà.

In un tentativo di riabilitare la propria immagine, JLo ha rilasciato una lunga intervista a Interview Magazine, dove ha parlato delle sue recenti difficoltà. Ha espresso che il dolore vissuto nell’ultimo anno l’ha avvicinata a un punto di rottura, ma le ha anche dato l’opportunità di riflettere e di crescere. Ha dichiarato: “Questo dolore mi ha quasi tolta dalla circolazione”. Lopez ha riconosciuto che, nonostante le sue esperienze dolorose, sono state necessarie per il suo percorso di crescita personale.

Nella sua intervista, JLo ha affermato di aver compreso che le sfide che ha affrontato sono parte della vita e che, anche se non corrispondono alle sue aspettative, fanno parte di un processo più grande. Ha detto: “Non mi pento del dolore che ho provato… È esattamente ciò di cui avevo bisogno. Grazie, Dio”. Lopez ha messo in luce come la vita possa essere spaventosa e incerta, ma ha anche ribadito la sua determinazione a continuare a evolversi.

La cantante ha parlato di una “nuova Jennifer” che è pronta a fronteggiare i cambiamenti e a lasciarsi alle spalle le vecchie abitudini, nonostante il timore che potrebbe sorgere. Ha affermato: “Anche se sono sola ora, non sto cercando nessuno, perché in passato mi sono trovata in situazioni complicate”. Questo nuovo capitolo della sua vita, secondo lei, segna un passo importante verso il suo benessere e la sua felicità. Rimanendo consapevole delle sue sfide, JLo sembra ora pronta a abbracciare il futuro con rinnovata determinazione e autenticità.