JLo, la rivelazione sui VMA 2003: “Dovevo esserci io al posto di Christina”

Negli anni abbiamo assistito a centinaia di performance agli MTV Video Music Awards, ma nessuna è mai stata chiacchierata come quella di Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera del 2003. Ai tempi le tre cantanti non avevano rivali e il loro bacio in poche ore fece il giro del mondo (anche senza l’aiuto dei social network). In pochi però sanno che al posto di Xtina avrebbe dovuto esserci un’altra famosissima popstar: JLo!

JLo: “Dovevo esibirmi con Madonna e Britney”.

Ieri la Lopez è stata ospite di E News per promuovere il suo nuovo film, Shotgun Wedding, e tra le tante cose ha parlato proprio della mancata apparizione ai VMA 03. Jennifer ha spiegato che per colpa di un film che stava girando ha dovuto rinunciare all’esibizione con la regina e la principessa del pop.

“Se è vero che avrei dovuto esserci io sul palco dei VMA 03? Sì certo è la verità. Ci sono state delle cose che poi non l’hanno permesso. Avevamo già preso degli accordi in realtà. In quel periodo stavo girando un film in Canada e ci eravamo incontrate io, Madonna e Britney. Ci eravamo viste a casa della Ciccone per pianificare tutto. Poi però ho capito che in quei giorni non avrei potuto uscire dal set in Canada. Quindi, non potevo proprio farlo. E poi a quel punto dopo il mio no hanno pensato a trovare un’altra. Hanno convinto Christina Aguilera a farlo. Quindi no, la cosa non è andata in porto, ma sì, ne avevamo parlato. Io amo Madonna, sono una sua grande fan e l’amerò sempre”.

Con tutto il bene per JLo, ma per fortuna stava girando un film 20 anni fa. La performance del 2003 è perfetta così com’è, all’epoca Britney e Christina erano le due eredi di Madonna, due vere reginette pop, oltre che rivali. Nessun’altra coppia da affiancare a Madonna sarebbe stata altrettanto azzeccata.