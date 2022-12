JLo Horror Story: “Autisti licenziati, cattiverie, mance ritirate” le folli accuse

Su Tik Tok c’è un nuovo trend, quello di raccontare brutte esperienze con i personaggi dello spettacolo: “Raccontami quella volta che una celebrità è stata cattiva o maleducata con te”. Decine (centinaia se si aggiungono quelli su Twitter) di utenti hanno puntato il dito contro JLo. In molti hanno accusato la Lopez di essersi comportata male in pubblico, qualcuno ha parlato di atteggiamenti crudeli, altri di autografi negati, una ragazza in particolare però ha fornito anche dei dettagli.



Secondo questa ragazza JLo avrebbe fatto licenziare alcuni autisti, colpevoli di averla guardata o aver poggiato a terra i suoi bagagli. La stessa persona ha anche dichiarato che in una serata a Las Vegas Ben Affleck avrebbe dato diverse mance importanti al personale di un hotel e che Jlo le avrebbe ritirate, per poi dare in cambio solo 5 o 10 dollari a testa.

Se la storia degli autisti potrebbe risultate anche credibile, quella delle mance invece fa un po’ ridere.

When I was in LA for work. Some of my uber drivers would tell me some interesting stories. One of them used to work with a lot of celebrities. She said JLo was the rudest and nastiest person she ever worked with. I said the woman steals black womens music and vocals. No surprise. https://t.co/kEO4DQs2LY

