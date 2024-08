JK Rowling non prende bene la denuncia di Imane Khelif

Durante le Olimpiadi di Parigi JK Rowling è stata tra i tanti che hanno vomitato falsità e cattiverie su Imane Khelif: “Queste immagini riassumono bene la situazione. Ecco il sorrisetto di un uomo che è consapevole di essere protetto dal mondo maschilista e da un sistema sportivo misogino. Lui ha appena tirato un pugno in testa ad una pugile donna e le ha distrutto il sogno di una vita. Hanno permesso a un maschio di salire sul ring con una donna. Questa non è inclusione, ma è misoginia e non si tratta di diritti, ma di barzellette, ecco cosa sono diventate queste Olimpiadi. Angela Carini ha subito un’ingiustizia vera e propria. Non è più sport, ma bullismo, condito da menzogne. Un uomo prenderà la medaglia che spettava ad una donna“.

Subito dopo aver vinto la medaglia d’oro, Imane ha deciso di denunciare la scrittrice di Harry Potter, oltre ad Elon Musk e molte altre persone che l’hanno diffamata pubblicamente. Dopo la denuncia presentata dalla Khelif, la procura di Parigi ha aperto un’indagine per “molestie informatiche e insulti pubblici a causa del genere, istigazione pubblica alla discriminazione e insulto pubblico a causa dell’origine”.

La reazione di JK Rowling alla denuncia di Imane Khelif.

Dopo essere stata denunciata, JK Rowling ha cancellato ben 27 post in cui ha parlato di Imane Khelif dandole dell’uomo. Per questo motivo l’autrice è stata presa in giro sui social e così ieri ha ben pensato di tornare sull’argomento, ma l’ha fatto in maniera più subdola: “È importante sottolineare che lanciare una campagna di pubbliche relazioni e applicare strati di trucco spesso richiede molto più tempo e impegno rispetto alla semplice pubblicazione dei risultati di un test del DNA“.

Pensa dirsi in prima linea per i diritti delle donne e arrivare a chiedere che venga pubblicato il “test del DNA” di una ragazza.

Vergogna.