Dopo aver regalato all’umanità una delle saghe più belle della letteratura, JK Rowling ha rovinato tutto iniziato a vomitare assurdità transfobiche sui social. Negli ultimi anni la scrittrice ha messo like a tweet che criticavano le ‘terapie riparative’, rilasciato dichiarazioni discriminatore sulle persone trans e supportato alcune femministe terf (che rifiutano di ammettere che le donne trans siano donne).

La madre di Harry Potter questa settimana è tornata all’attacco. JK Rowling ha duramente criticato il disegno di legge promosso dal primo ministro scozzese Nicola Sturgeon, il ‘Gender Recognition Reform Bill’. Questa proposta ha lo scopo di velocizzare la burocrazia e aiutare le persone transgender ad ottenere con più rapidità e facilità il cambio di documenti.

JK Rowling: “Tuteliamo gli spazi riservati soltanto alle donne”.

La scrittrice per giustificare le sue posizioni transfobiche e medievali ha scritto delle vere sciocchezze: “Queste nuove norme lederebbero le donne più vulnerabili: quelle che chiedono aiuto dopo una violenza da parte di un uomo e le carcerate. Secondo le statistiche le donne in prigione sono peraltro quelle che spesso hanno già subito abusi. […] Questa è una parodia secondo voi? La donna trans Katie Dolatowski è stata condannata per tentata violenza su una bambina di dieci anni nel 2018, ad un tiro di schioppo dal Parlamento scozzese. L’attacco si è verificato nel bagno di un supermercato“.

Secondo la Rowling ci sono uomini predatori pronti a dichiararsi donne giusto per invadere gli spazi dedicati soltanto al genere femminile e commettere le peggiori atrocità. Come ciliegina sulla torta JK Rowling il giorno della festa della donna ha scritto: “Apparentemente, secondo il governo laburista, oggi diventerà il Giorno di noi che non dobbiamo essere nominate“.

Per non farsi mancare proprio nulla JK Rowling qualche giorno fa ha simpatizzato con personaggi che fanno parte di associazioni anti abortiste e apertamente omofobe.

jk rowling cosying up to a far-right anti-abortion religious extremist who campaigns against same-sex marriage https://t.co/i5Hu3u9CCR — Shaun (@shaun_vids) March 13, 2022

Oh of course JK Rowling is friends with Caroline Farrow. Campaign director for anti-LGBT, anti-Gay marriage, anti-Pride, anti-abortion hate group CitizenGo This is what Gender Critical is. Allying with the patriarchy because they hate trans people pic.twitter.com/zl7LfUu0vE — Katy Montgomerie 🦖🦕 (@KatyMontgomerie) March 13, 2022

JK Rowling attempts to speak on behalf of a minority community that she isn’t part of, while sending “big love” to those who consider being gay to be a sin #JKDoesntSpeakForMe https://t.co/Rp79g0RxsK pic.twitter.com/ObL0VSxELp — Benjamin Cohen (@benjamincohen) March 13, 2022

La frecciatina di Emma Watson.

Se la madre di Harry è una vera stron terf, per fortuna la migliore amica di Potter è una streghetta buona. Durante i Bafta Awards Emma Watson ha lanciato l’arco e tutte le frecce alla Rowling.

“Io sono qui per TUTTE le streghe. […] Per fortuna in questi anni l’industria cinematografica è stata benedetta da voci diverse, che esplorano diversi modi di essere. Diversità di orientamento, di sessualità, di identità, razza, religione. Diversità che possono soltanto arricchire”.

I love the shade Emma Watson just threw at JK Rowling at the BAFTAs. She said, “I’m here for ALL of the witches, bar one.” Emma is a QUEEN. pic.twitter.com/3jXEDVpzHQ — Alejandra Caraballo 🏳️‍⚧️🇵🇷 (@Esqueer_) March 14, 2022

Emma Watson’s “I’m here for *all* of the witches, by the way” was a giant dig at JK and I love her for it 💗 #BAFTAs — MX W0RLD🌹 (@charlottealiced) March 13, 2022

JK Rowling e l’opinione di Vladimir Luxuria.