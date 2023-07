JINJUMEI Filtro dell’acqua da giardino, 3/4 pollici prefiltro per acqua, set con 5 inserti per filtro, 2 adattatori rapidi per idropulitrice per camper, pompa da giardino

Descrizione:

1. Il set di filtri dell’acqua è completamente trasparente per una facile visualizzazione, smontaggio e pulizia. 2. Filettatura di connessione da 3/4 di pollice versatile. Che si tratti dell’idropulitrice o della pompa da giardino per proteggere la pompa. Oppure in un tubo da giardino per evitare di intasare gli ugelli degli attrezzi per l’irrigazione. 3. La pompa da giardino prefiltro è realizzata in ABS e PET. Ha la forza necessaria per una buona durata e lunga durata. Funzioni eccellenti, possono aiutarti a svolgere qualsiasi lavoro in modo più semplice e veloce.

Specifiche:

Materiale: ABS + PET Colore: trasparente Nome prodotto: filtro medio Potenza massima: 175psi Massima temperatura di esercizio: 60℃/140℉ Misura spina: IT 3/4″, M 3/4″

Contenuto del pacchetto:

1 * filtro per l’acqua 5* Filtri 2 * Si adatta rapidamente

Suggerimenti:

1. Quando si installa il filtro dell’acqua, prestare attenzione alla direzione del flusso e verificare se è presente una freccia. 2. Se il flusso d’acqua diminuisce, potrebbe essere necessario pulire il filtro dell’acqua. Per pulire il filtro dell’acqua, rimuovere con cura il filtro dell’acqua dal contenitore e sciacquare il filtro con acqua. Il processo può essere ripetuto se necessario. 3. Si prega di non utilizzare un filtro dell’acqua per purificare l’acqua potabile.

【Protezione forte】 Il filtro ha un ingresso da 3/4 di pollice e un’uscita da 3/4 di pollice. Si collega facilmente alla maggior parte degli ingressi dell’idropulitrice, ai rubinetti dell’acqua e ai tubi da giardino standard. Rende un perfetto ingresso dell’acqua per idropulitrice, filtro per tubo da giardino o pompa dell’acqua. Prolunga la vita della tua idropulitrice impedendo alle particelle di entrare nella pompa e filtrando lo sporco.【Custodia trasparente e facile da pulire】 Puoi installarlo in pochi minuti e la custodia trasparente ti consente di osservare più facilmente le condizioni del filtro. La custodia trasparente è facile da vedere in qualsiasi momento. E quando il filtro è sporco, in caso di forte inquinamento, il filtro dell’acqua può essere risciacquato direttamente con acqua, facile smontaggio per la pulizia senza attrezzi.【Accessori sufficienti】 Il kit include un set completo di filtri, 1 filtro intermedio + 5 filtri intermedi + 2 connettori neri. Ci sono abbastanza parti da sostituire.【Ampia applicazione】 Fornisce una protezione ottimale per pompe e ugelli durante la manipolazione di aggregati liquidi da botti di pioggia, cisterne, pozzi, serbatoi o vecchi tubi dell’acqua.

15,49 €