Jimmy Page parla della reunion dei Led Zeppelin: il chitarrista chiude le porte a un possibile ritorno dal vivo della band.

Il chitarrista dei Led Zeppelin – Jimmy Page – ha ammesso che è “davvero improbabile” che i rocker britannici tornino in tour, ma ha dichiarato che erano desiderosi di esibirsi in altri spettacoli poco dopo il loro concerto di reunion del 2007. I leggendari membri della band si sono riuniti per uno show unico al The O2 di Londra nel 2007 e il chitarrista Jimmy era entusiasta di prender parte ad altri concerti, anche se – in futuro – difficilmente ve ne saranno.

Alla domanda se i Led Zeppelin potessero mai tornare in tour, ha detto: “Al tempo dell’O2, abbiamo pensato – io, John Paul Jones e Jason – che sarebbe accaduto e che ci sarebbero state altre date […] ma sembra davvero improbabile che ci sarà un tour in futuro“.

Led Zeppelin: Jimmy Page su una possibile reunion

Jimmy Page ha rivelato che la reunion del 2007 è stata “incredibile“, ma è passato molto tempo. Parlando in The Zoe Ball Breakfast Show della BBC Radio 2, ha aggiunto:

“È davvero improbabile che la band faccia un nuovo tour in futuro, a differenza dei Rolling Stones. Loro sanno bene che i fan adorano i loro concerti e so che anche i fan dei Led Zeppelin sarebbero felici se tornassimo in tour. Purtroppo, però, sembra proprio che non ci siano possibilità in tal senso per il futuro. Stiamo parlando di un concerto che fu qualcosa di imponente a quel tempo, ma era nel 2007 e il tempo passa“.

Nel luglio 2020 i Rolling Stones hanno pubblicato una collaborazione con Jimmy intitolata Scarlet, una demo nata da una jam session con il chitarrista nel 1974.

Il video di Stairway to Heaven:

Led Zeppelin, la collaborazione tra Jimmy Page e Rolling Stones

Il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, ha dichiarato: “Ricordo di averlo creato Scarlet – per la prima volta – con Jimmy e Keith [Richards, ndr] nello studio nel seminterrato di Ronnie [Wood, ndr]. È stata una bella sessione“.

Il compagno di band di Mick, Keith Richards ha aggiunto: ”Il mio ricordo è che siamo entrati alla fine di una sessione dei Zeppelin. Stavano appena andando via e dopo ci prenotammo: credo che Jimmy abbia deciso di restare.” E conclude: “In realtà non la stavamo tagliando come traccia, era fondamentalmente per una demo, una dimostrazione, ma è uscita bene“.