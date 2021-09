Al Festival del Cinema di Venezia, è stato presentato, in anteprima, Becoming Led Zeppellin, documentario ufficiale e approvato dai membri della band.

Il chitarrista Jimmy Page afferma di aver rifiutato molte proposte “piuttosto miserabili” nel corso degli anni al fine di realizzare un documentario sui Led Zeppelin. Alla fine, ha ceduto quando ha ricevuto una proposta incentrata quasi esclusivamente sulla musica e che racconta la nascita della band nel 1968 e della sua fulminea ascesa. Il risultato è Becoming Led Zeppelin, uno dei documentari più attesi al Festival del Cinema di Venezia, presentato in anteprima sabato con Page sul red carpet.

Led Zeppelin

Jimmy Page a Venezia per presentare Becoming Led Zeppelin

Il primo documentario ufficiale e approvato sulla leggendaria rock band inglese, intitolato Becoming Led Zeppelin, è stato presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia. Subito dopo la prima, un trailer di un minuto è stato pubblicato su YouTube. Il trailer presenta filmati dal vivo della band sovrapposti a filmati in bianco e nero di uno zeppelin che fluttua nel cielo e che proietta un’ombra sotto la traccia di Good Times Bad Times“. Il video:

I produttori Bernard MacMahon e Allison McGourty – fan dichiarati degli Zeppelin – hanno ottenuto filmati inediti di alcuni dei primi concerti della band negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, nonché una sorprendente intervista audio che il batterista John Bonham concesse a un giornalista australiano prima di morire nel 1980.

L’intervista, le riprese del concerto e altro materiale d’archivio sono uniti a interviste contemporanee dei tre membri della band rimasti – Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones – unite in un montaggio che mappa i frenetici primi due anni di esistenza della band e le sue prime influenze musicali.

Qualche curiosità sul documentario

MacMahon, che insieme a McGourty ha lanciato la serie di documentari PBS, American Epic, ha affermato che ci è voluto un anno per individuare la registrazione di Bonham, dopo aver ascoltato una versione bootleg dell’intervista su un disco in vinile. Dal suono capì che era stato convertito in un nastro da un quarto di pollice. Poi “è andato da ogni giornalista australiano che conoscevamo di quell’epoca dicendo: riconosci questa voce? Perché il giornalista non si identifica“. “Alla fine ho rintracciato qualcuno che ha detto: ‘Sappiamo chi era, ma è morto‘”.

MacMahon ha quindi attinto a precedenti contatti avuti con un archivio sonoro a Canberra, in Australia, che ha esaminato “30.000 bobine non contrassegnate” per trovare quella con l’intervista. Ha fatto di tutto per ottenere registrazioni complete dei concerti delle canzoni eseguite, a volte trovando bobine di canzoni non tagliate che non erano mai state ascoltate prima. Ha detto che è andato così lontano perché voleva che il film fosse essenzialmente un musical intervallato da interviste, secondo quanto riporta ApNews.

Page ha detto di aver particolarmente apprezzato l’attenzione per la musica: le canzoni vengono suonate integralmente, non sono dei semplici frammenti. Inoltre, il documentario consente ai membri della band di raccontare la propria storia con le proprie parole.

Page ha detto di aver accettato il progetto dei produttori dopo aver ricevuto uno storyboard rilegato in pelle che spiegava la struttura del film. Ha detto, inoltre, di aver ricevuto molte proposte nel corso degli anni per raccontare la storia dei Led Zeppelin, ma che “erano piuttosto infelici, miserabili e anche al punto da volersi concentrare su tutto tranne che sulla musica”.