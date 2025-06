Jimmy Kimmel Festeggia la Cittadinanza Italiana: Orgoglio e Divertimento

Jimmy Kimmel ha partecipato alle celebrazioni per la Festa della Repubblica italiana del 2 giugno, durante un evento a Beverly Hills. Il noto comico ha annunciato di aver recentemente ottenuto la cittadinanza italiana grazie a sua nonna, Edith, originaria di Candida, in provincia di Avellino. Kimmel ha espresso il suo orgoglio per questo legame con l’Italia, sottolineando la storia della sua famiglia. In particolare, ha ricordato come i nonni siano emigrati a New York dopo un terremoto nel 1883.

La serata, organizzata dal Consolato italiano con il supporto di varie istituzioni, ha accolto 500 ospiti. La console generale, Raffaella Valentini, ha ringraziato Kimmel, definendolo un nuovo cittadino italiano, e ha parlato dell’importanza della cultura italiana in California. Kimmel, noto per il suo programma “Jimmy Kimmel Live” e per le sue opinioni politiche critiche nei confronti di Donald Trump, ha ironizzato sulla relazione con sua nonna, che gli ripeteva sempre di avere “il cervello di un criceto”.

Durante l’evento, Kimmel ha rievocato le disavventure storiche della sua famiglia, pescando spunti sia seri che umoristici. La celebrazione ha messo in risalto non solo la cultura italiana, ma anche l’identità italo-americana, riflettendo il ricco patrimonio che lega i due paesi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it