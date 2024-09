Jimin dei BTS: Nuovo Record di Streaming su Spotify

Ieri, mercoledì 4 settembre, è stata una giornata da record per Jimin: il componente dei BTS ha raggiunto un doppio risultato grazie al suo ultimo album MUSE. Il suo secondo progetto discografico da solista, uscito lo scorso 19 luglio, ha superato un miliardo di streaming su Spotify. Una quota che era stata raggiunta nel 2023 anche dal suo EP di debutto FACE e che ha reso Jimin il primo artista K-pop solista ad avere due dischi con così tanti ascolti Spotify.

MUSE aveva debuttato alla seconda posizione della Billboard 200, superato solo da un altro progetto coreano: ATE degli Stray Kids, uscito nello stesso giorno. Anticipato dai singoli Closer Than This e Smeraldo Garden Marching Band in featuring con il rapper Loco, il sophomore di Jimin è anche l’album solista K-pop che ha raggiunto più velocemente il miliardo di streaming su Spotify nel 2024. MUSE ha impiegato solo 47 giorni. Basti pensare che il debutto FACE aveva toccato il miliardo dopo 153. Nel disco è presente anche il duetto con Sofia Carson Slow Dance, una ballad romantica che i due hanno pre-registrato anche dal vivo prima dell’arruolamento della star coreana.

La carriera solista di Jimin e il reality con Jung Kook

L’icona del K-pop ha debuttato come solista nel 2018, con il singolo Promise. Cinque anni dopo, è diventato il primo solista sudcoreano a raggiungere la posizione n. 1 della Billboard Hot 100 con la hit Like Crazy contenuto nel già citato EP di debutto FACE. Quest’estate Jimin è stato anche protagonista su Disney+ con la docu-serie intitolata Are You Sure?! in cui è protagonista insieme al compagno di band Jung Kook. Gli episodi raccontano i viaggi dei due amici attraverso la Corea del Sud, gli Stati Uniti e il Giappone.

Park Ji-min dovrebbe concludere il servizio militare entro il 2025, anno che vedrà la reunion dei BTS.