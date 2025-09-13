Jim Jefferies in Italia: un comico controcorrente a Milano

Jim Jefferies, comico australiano noto per il suo linguaggio crudo e il suo stile dissacrante, tornerà in Italia per un evento speciale. Venerdì prossimo, si esibirà al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano con uno spettacolo inedito intitolato “Son of a Carpenter”.

Dopo il successo del suo quinto speciale Netflix, “Two Limb Policy”, che si è subito posizionato tra i primi tre nella classifica americana, Jefferies è pronto a presentare al pubblico milanese materiale completamente nuovo. Il suo modo di affrontare i temi, caratterizzato da una brutalità intelligente e imprevedibile, lo ha reso uno dei migliori comici contemporanei. La sua notorietà internazionale è iniziata dopo un’incidente sul palco nel Comedy Store di Manchester, dove fu aggredito mentre si esibiva. Questo episodio è diventato parte integrante del suo spettacolo e della sua successiva registrazione nell’home video “Contraband”.

Negli Stati Uniti, Jefferies ha guadagnato grande riconoscimento con il suo speciale su HBO, “I Swear to God”, diventando una delle voci più provocatorie della stand-up comedy. I suoi spettacoli trattano una vasta gamma di temi, dall’abuso di alcol alle critiche verso la religione e la vendita di armi, sempre con un approccio diretto e popolare.

Tuttavia, il suo stile ha anche suscitato polemiche; ad esempio, nel suo spettacolo “Alcoholocaust”, ha affrontato tematiche legate a donne, gay e lesbiche attingendo a luoghi comuni, stravolgendoli in modo provocatorio. Jim Jefferies è un artista che suscita reazioni diverse: chi lo ama non può fare a meno di apprezzarlo, mentre altri lo trovano eccessivo.