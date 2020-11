La Casa Bianca si è tinta di rainbow e un po’ anche di tricolore dato che Jill Biden, la nuova First Lady, ha origini italiane.

Il cognome di Jill da nubile è Jacobs, ma non fatevi trarre in inganno dalla pronuncia inglese, perché la First Lady ha davvero origini italiane a tutti gli effetti. “Jacobs” in realtà proviene da “Giacoppa”, cognome messinese che suo nonno, una volta arrivato negli Stati Uniti, decise di cambiare per integrarsi maggiormente e perché probabilmente stanco delle continue storpiature.

Gaetano Giacoppo è così diventato per tutti Gaetano Jacobs tramandando il cognome anglicizzato ai figli e quindi ai nipoti, Jill compresa.

Jill Biden, la vita con Joe

Jill Biden è una insegnante di inglese, ha due lauree ed un dottorato ed è la seconda moglie di Joe Biden che in passato aveva sposato Neilla, morta in un incidente d’auto insieme alla figlia Naomi, concepita proprio con il neo Presidente eletto degli Stati Uniti d’America. Nell’incidente rimasero feriti anche gli altri figli della coppia, Hunter e Beau, quest’ultimo morto pochi anni fa per un tumore al cervello.

“Uscivo con ragazzi in jeans e maglietta, lui [Joe Biden, ndr] si è presentato alla porta con una giacca sportiva e i mocassini, ho pensato: ‘Dio, non funzionerà mai’, poi siamo andati al cinema a Philadelphia e ci siamo davvero piaciuti”, ha raccontato la donna a Vogue, parlando del primo appuntamento con Joe.

Ora Jill Biden è attesa a Messina a mangiare la pasta al forno della cugina.