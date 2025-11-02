18.6 C
Roma
domenica – 2 Novembre 2025
Offerte

JIGOO J200 Aspirapolvere Materasso 500W UV-C Antiallergico

Da stranotizie
JIGOO J200 Aspirapolvere Materasso 500W UV-C Antiallergico

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €109.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

JIGOO J200 Mattress Vacuum Cleaner 500W 13KPA UV-C with High Heating Technology, Anti-Allergy (with Cord, 120V)

Descrizione del Prodotto

Pulitore di Materassi JIGOO J200: l’alleato ideale per un ambiente sano e pulito. Con una potenza di 500W e un’aspirazione di 13KPA, questo aspirapolvere rivoluziona la pulizia dei tuoi materassi, rimuovendo polvere e allergeni con facilità. Grazie alla tecnologia di vibrazione ad alta frequenza, oltre 12.000 vibrazioni al minuto sollevano lo sporco e i fattori scatenanti, facilitando la loro rimozione.

Inoltre, la tecnologia radiale dei cicloni aumenta l’efficacia dell’aspirazione, permettendoti di liberarti sia dalla polvere visibile che dagli allergeni invisibili.

Elimina il 99,9% degli Acari della Polvere: il JIGOO J200 non si limita a pulire; emette una luce UV con una lunghezza d’onda di 253.7 nm che distrugge il 99,9% degli acari e dei batteri presenti nel materasso. La funzione di riscaldamento a 55°C sterilizza e deumidifica, creando così un ambiente di riposo igienico. Per una maggiore sicurezza, la luce UV si spegne automaticamente quando l’apparecchio viene sollevato, proteggendo i tuoi occhi.

Display LED Intelligente: il pulitore è dotato di un chiaro display LED che monitora in tempo reale lo stato degli acari. Con un sensore integrato, rileva intelligentemente la presenza di polvere, mentre l’indicatore di stato diventa blu al termine della pulizia.

Vantaggi pratici:

  • Rimozione efficace di allergeni e acari, ideale per chi soffre di allergie.
  • Facile da usare e monitorare grazie al display LED intuitivo.

Non attendere oltre per garantire un sonno sereno e salutare! Scegli JIGOO J200 e trasforma la tua esperienza di pulizia.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

JIGOO J200 Aspirapolvere Materasso 500W UV-C Antiallergico

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €109.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 JIGOO J200 Mattress Vacuum Cleaner 500W 13KPA…

Xiaomi 15T Pro 12+512GB + Watch S4, 144Hz Eye-care Display!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,023.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+512GB, Eye-care Display…

Oral-B Smart 4 4500: Spazzolino Elettrico Ricaricabile + Kit

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: (€105.51 / count) ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Oral-B Smart 4 4500 Rechargeable…

Duracell Plus AAA Batteria 36 pezzi – Fino al 100% di Vita Extra

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €32.69 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 DURACELL Plus AAA Batteries (Pack of 36)…

Tapis Roulant Elettrico 12 km/h 6 in 1, Incl. 9% – No Install

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €299.99 - €199.49 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Electric Treadmill 12 km/h, 6…

Articolo precedente
Giardiniere a Milano: Cresci con noi in un ambiente verde e stimolante!
Articolo successivo
Garlasco: Palmegiani sul Caso Sempio, ‘È Serene e Innocente’
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.