JIGOO J200 Aspirapolvere Materasso 500W UV-C Antiallergico

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €109.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

JIGOO J200 Mattress Vacuum Cleaner 500W 13KPA UV-C with High Heating Technology, Anti-Allergy (with Cord, 120V)

Descrizione del Prodotto

Pulitore di Materassi JIGOO J200: l’alleato ideale per un ambiente sano e pulito. Con una potenza di 500W e un’aspirazione di 13KPA, questo aspirapolvere rivoluziona la pulizia dei tuoi materassi, rimuovendo polvere e allergeni con facilità. Grazie alla tecnologia di vibrazione ad alta frequenza, oltre 12.000 vibrazioni al minuto sollevano lo sporco e i fattori scatenanti, facilitando la loro rimozione.

Inoltre, la tecnologia radiale dei cicloni aumenta l’efficacia dell’aspirazione, permettendoti di liberarti sia dalla polvere visibile che dagli allergeni invisibili.

Elimina il 99,9% degli Acari della Polvere: il JIGOO J200 non si limita a pulire; emette una luce UV con una lunghezza d’onda di 253.7 nm che distrugge il 99,9% degli acari e dei batteri presenti nel materasso. La funzione di riscaldamento a 55°C sterilizza e deumidifica, creando così un ambiente di riposo igienico. Per una maggiore sicurezza, la luce UV si spegne automaticamente quando l’apparecchio viene sollevato, proteggendo i tuoi occhi.

Display LED Intelligente: il pulitore è dotato di un chiaro display LED che monitora in tempo reale lo stato degli acari. Con un sensore integrato, rileva intelligentemente la presenza di polvere, mentre l’indicatore di stato diventa blu al termine della pulizia.

Vantaggi pratici:

Rimozione efficace di allergeni e acari, ideale per chi soffre di allergie.

Facile da usare e monitorare grazie al display LED intuitivo.

Non attendere oltre per garantire un sonno sereno e salutare! Scegli JIGOO J200 e trasforma la tua esperienza di pulizia.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo