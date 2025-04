Jiggly Caliente di Drag Race è morta a 44 anni: rivelate le cause

A distanza di tre mesi dalla scomparsa di The Vivienne, un’altra regina di RuPaul’s Drag Race, Jiggly Caliente, è morta prematuramente. Apparsa per la prima volta nel franchise nel 2012, Jiggly ha suscitato subito affetto nonostante le difficoltà. Riuscì a rimanere in gara fino alla sesta puntata, prima di perdere al lipsync contro Willam. Nel 2021, tornò in competizione nella sesta edizione di RuPaul’s Drag Race All Stars, dopo aver fatto coming out come donna transgender.

Nata nelle Filippine, Jiggly è diventata giudice nella versione filippina del franchise, Drag Race Philippines, per tutte e tre le edizioni. Pochi giorni fa, è stato annunciato che non avrebbe partecipato alle registrazioni della quarta edizione a causa di un intervento chirurgico che le aveva compromesso una gamba. La sua famiglia ha rivelato che, nel mese precedente, Bianca Castro ha affrontato gravi problemi di salute, inclusa un’amputazione della gamba destra a causa di un’infezione. Per questi motivi, non avrebbe preso parte alla nuova stagione di RuPaul’s Drag Race Philippines e ad altri impegni pubblici, chiedendo rispetto per la sua privacy durante il difficile percorso di guarigione.

Tre giorni dopo, il tragico annuncio: Jiggly Caliente è deceduta. La sua famiglia ha comunicato che Bianca è venuta a mancare il 27 aprile 2025, circondata dall’amore dei suoi cari. Jiggly Caliente, nota per la sua energia e autenticità, ha ispirato molti attraverso la sua arte e il legame con i fan. La sua eredità di amore, coraggio e luce rimarrà per sempre.