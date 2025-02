Jhoanna uccisa a Milano, il compagno rimane in carcere: contraddizioni e dubbi

Resta in carcere Pablo Gonzalez Rivas, 48 anni, accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla, uccisa tra il 24 e il 25 gennaio. La giudice delle indagini preliminari di Milano, Anna Calabi, ha ritenuto sussistere il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. Durante l’interrogatorio, Rivas ha dichiarato che l’omicidio è avvenuto durante un “gioco erotico”, affermando di non aver avuto intenzione di ucciderla e di aver agito in preda al panico dopo averla strangolata.

Il corpo della vittima, una babysitter di 40 anni, è cercato dagli investigatori, poiché Rivas è stato visto trascinare un borsone da palestra, che potrebbe essere servito come “bara”, dall’appartamento al bagagliaio dell’auto. Solo 18 ore dopo l’omicidio, Rivas ha abbandonato il borsone in un fosso vicino a una rotonda. Questa indicazione non ha facilitato le ricerche dei carabinieri, nonostante le difficoltà legate al maltempo. Il ritrovamento del corpo è cruciale per verificare la veridicità delle affermazioni di Rivas.

Le contraddizioni nelle sue dichiarazioni preoccupano gli inquirenti. Rivas sostiene di non essersi accorto della scomparsa della compagna, mentre le telecamere lo mostrano mentre si muove ripetutamente tra l’appartamento e il garage. Descrive Jhoanna come un’amica, e non come una compagna di vita, suscitando ulteriori dubbi. La procura vede nell’atteggiamento di Rivas un tentativo di evitare l’accusa di omicidio volontario, temendo che cerchi di giustificare il fatto come preterintenzionale, mentre la giudice e i magistrati non credono a questa versione degli eventi e attendono chiarimenti sul vero movente del femminicidio.