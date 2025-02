Jhoanna Quintanilla morta per un gioco erotico andato storto? Cosa ha dichiarato il compagno

Pablo Gonzalez Rivas ha fornito agli inquirenti una giustificazione per la morte di Jhoanna Nataly Quintanilla, la babysitter scomparsa tra il 24 e il 25 gennaio, affermando che stavano giocando a un gioco erotico. Questa versione è tutta da verificare e potrebbe essere utilizzata per cercare di attenuare le accuse di omicidio e occultamento di cadavere di cui è accusato, rischiando l’ergastolo. Dopo la morte, Rivas avrebbe messo il cadavere in un borsone e tentato di disfarsene gettandolo lungo una strada a Cassano d’Adda, ma il corpo non è ancora stato rinvenuto.

Il movente presentato dall’uomo potrebbe rivelarsi rischioso: se il corpo fosse trovato e smentisse la sua confessione, le accuse di omicidio volontario aggravato, sostenute dalla procura, potrebbero trasformarsi in omicidio preterintenzionale, comportando una pena massima di 18 anni. Solo il ritrovamento del cadavere può chiarire le circostanze della morte e se Rivas abbia realmente inflitto violenza sulla vittima.

Attualmente, le ricerche si concentrano nella zona di Cassano d’Adda e continueranno per stabilire eventuali dettagli riguardanti la morte della donna. A partire dalla prossima settimana, saranno effettuati accertamenti scientifici nell’abitazione di Quintanilla e nell’auto in cui è scomparsa. Se il luminol dovesse rivelare tracce di sangue, Rivas dovrà fornire spiegazioni su tali evidenze. Oggi si attende la decisione del giudice delle indagini preliminari di Milano riguardo alla convalida del fermo di Rivas, che potrebbe affrontare il rischio di fuga e la possibilità di inquinamento probatorio.