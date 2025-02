Jhoanna Nataly Quintanilla, per il gip “Pablo Gonzalez ha agito con lucidità per sbarazzarsi del cadavere”

Pablo Gonzalez Rivas è in carcere con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere riguardante Jhoanna Nataly Quintanilla. Il giudice per le indagini preliminari, Anna Calabi, ha evidenziato che l’uomo ha compiuto un omicidio aggravato da motivi futili nei confronti della sua compagna convivente. Dopo aver causato la sua morte, Rivas ha agito con lucidità per disfarsi del cadavere. La sua versione dei fatti, in cui sostiene che l’omicidio sia stato involontario e avvenuto durante un gioco erotico, è ancora da verificare, poiché il corpo non è stato rinvenuto e sono in corso accertamenti tecnici.

La mancanza del corpo impedisce di avere un quadro completo dell’accaduto e non esclude la possibilità di un coinvolgimento di terze persone nell’occultamento. Al momento, Rivas è l’unico indagato. Durante l’interrogatorio, durato circa due ore, l’uomo ha espresso il suo pentimento per la morte di Jhoanna, affermando di non avere avuto intenzione di ucciderla, ma di averle “spezzato il collo con una mossa secca”. Ha anche rivelato di aver gettato il telefono spento della donna, insieme a un cappello rosso, in un cestino vicino casa il 25 gennaio, lo stesso giorno in cui ha deciso di disfarsi del corpo, riposto in un borsone e poi abbandonato in un fosso a Cassano d’Adda. Gli oggetti della vittima sono stati buttati con l’intento di simulare un allontanamento volontario della babysitter di 40 anni.