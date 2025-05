Jey Lillo: Magia, TV e Gossip dall’Isola dei Famosi

Jey Lillo, nome d’arte di Gennaro Lillo, farà il suo ingresso nell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Già noto per la sua partecipazione a Pechino Express, Lillo è un illusionista con una grande passione per i trucchi di magia sin da bambino. Si è esibito in numerosi eventi e ha guadagnato popolarità sui social, in particolare su TikTok, dove conta oltre un milione di follower. La sua carriera televisiva lo ha portato anche a partecipare a programmi come Ciao Darwin e Tú sí que vales.

Nel reality show di Mediaset, Lillo è stato uno dei protagonisti insieme a suo fratello Chicco, formando la coppia dei "Magici". Nonostante non abbiano vinto, sono stati eliminati alla quinta puntata, ma si sono detti orgogliosi della loro partecipazione. Durante l’adolescenza, Lillo ha affrontato un grave incidente che gli ha provocato la rottura della mandibola, da cui ha recuperato dopo un periodo di ansia e isolamento.

Sulla sua vita privata, alcune indiscrezioni hanno accostato Jey a Maria Esposito, attrice della serie Mare Fuori. I due sono stati avvistati insieme a Ibiza, ma non hanno mai confermato ufficialmente la loro relazione. Lillo ha anche una passione per i tatuaggi, ma il numero esatto dei suoi inchiostri resta sconosciuto.

Fonte: www.libero.it