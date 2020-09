Il 13 novembre 2020 sarà pubblicato Elton: Jewel Box, raccolta di otto CD con brani inediti di Elton John.

Elton John sta rilasciando un’ampia raccolta di brani raramente ascoltati e inediti, che sarà inclusa nell’Elton: Jewel Box. L’artista ha annunciato che la raccolta – composta da otto CD, uscirà il 13 novembre 2020. Essa includerà Sing Me No Sad Songs, una demo inedita in studio del 1969.

La collezione Jewel Box comprende 148 canzoni, 60 delle quali inedite, che abbracciano registrazioni dal 1965 al 2019 e le sue prime collaborazioni con il cantautore Bernie Taupin. Due dei CD includono canzoni scelte appositamente da John, insieme alla narrazione fatta dal sei volte vincitore del Grammy.

Elton John, arriva la Jewel Box

La Jewel Box, annunciata da Elton John, conterrà tanti brani e registrazioni inediti che coprono oltre trent’anni della carriera sfavillante dell’artista. “Ascoltando di nuovo queste tracce perdute da tempo, trovo difficile comprendere quanto io e Bernie fossimo prolifici durante i primi giorni“.

E aggiunge: “Le canzoni sono uscite da noi e le band erano semplicemente incredibili in studio”, ha detto John in una dichiarazione. “Voglio sempre andare avanti con tutto ciò che faccio e guardare al futuro, ma avere tempo durante il lockdown per fare il punto e tirare fuori questi momenti dalla mia memoria di ogni epoca è stata una gioia“.

Il video di Rocket Man:

Elton John e la battaglia legale con la sua ex moglie

Sir Elton John e la sua ex moglie Renate Blauel stanno cercando di risolvere la loro battaglia legale da 3 milioni di sterline in privato, come rivelano i documenti del tribunale. La donna ha presentato una richiesta di risarcimento danni da 3 milioni di sterline contro l’ex marito.

Ha affermato che lui ha infranto gli accordi del loro divorzio, menzionando in pubblico il loro matrimonio fallito. Col passare del tempo, il caso è diventato sempre più complesso e il tutto è in mano ai loro avvocati. Se gli avvocati della coppia non raggiungono un accordo entro le 16:00 del 13 ottobre, il caso potrebbe finire in tribunale – e quindi in pubblico secondo quanto rivelato da The Sun.