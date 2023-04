Jetingo 603 XL Cartucce d’inchiostro Compatibili per Epson 603XL Sostituzione con Epson XP-2100 XP-2105 XP-3100 XP-3105 XP-4100 XP-4105 WF-2810 WF-2830 WF-2850 (4 Pezzi)

Descrizione prodotto

Stampa più pagine e risparmia di più

Alta capacità: 603XL Nero 18ML, 603XL Ciano/Magenta/Giallo 14ML.Alta resa della pagina: 603XL Nero circa 550 pagine, 603XL Colore circa 350 pagine. (carta A4 con copertura del 5%) .

Contenuto della confezione

1 * Cartuccia di inchiostro nero 1 * cartuccia di inchiostro ciano 1 * Cartuccia di inchiostro magenta 1*Cartuccia di inchiostro giallo

Stampa migliore solo per te

Ogni cartuccia di inchiostro 603XL è completamente testata prima della spedizione. Sigillato singolarmente sottovuoto per garantire la sicurezza durante il trasporto.

Suggerimenti caldi

Si prega di non toccare o graffiare il chip.Per un risultato di stampa perfetto, sarebbe meglio eseguire il processo di pulizia della testina di stampa prima dell’uso.Quando si installano nuove cartucce, potrebbe apparire un messaggio “Non originale”, fare clic su “Sì” per continuare a stampare.Quando viene visualizzato il messaggio di errore “Impossibile riconoscere la cartuccia” o “Problema con la cartuccia”, reinstallarla.

Marca compatibile

Per Epson Per Epson Per Epson Per HP Per HP

Combo

Confezione da 4 Confezione da 4 Confezione da 5 Confezione da 4 Confezione da 4

Rendimento della pagina

Nero: 7500 pagine, Colore: 6000 pagine Nero: 4500 pagine, Colore: 7500 pagine Nero: 500 pagine, Colore: 450 pagine Nero: 2000 pagine, Colore: 1600 pagine Nero: 825 pagine, Colore: 825 pagine

Stampante compatibile

Per Epson EcoTank ET-2700, ET-2750, ET-2751, ET-2756, ET-3700, ET-3750, ET-4750, ET-15000, ET-2750 Illimitato, ET-3750 Illimitato, ET-4750 Illimitato Stampante Per Epson EcoTank ET-2710, ET-2711, ET-2712, ET-2714, ET-2715, ET-2720, ET-2726, ET-4700 illimitato Stampante Per Epson Expression Home XP-235, XP-245, XP-247, XP-255, XP-257, XP-330, XP-332, XP-335, XP-342, XP-345, XP -355, XP-352, XP-430, XP-432, XP-435, XP-442, XP-445, XP-452, XP-455 Stampante Per HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9018, 9019, 9020, 9022, 9023, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029 Stampante Per HP OfficeJet 8010, 8012, 8013, 8014, 8015, 8017, 8018, OfficeJet Pro 8020, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8028, 8035 Stampante

【Chip di nuova generazione】 Chip intelligente aggiornato per garantire che le cartucce d’inchiostro vengano immediatamente riconosciute dalla stampante Epson. L’inchiostro misto colorante pigmentato di qualità offre colori vivaci, stampe chiare e uniformi per tutte le tue foto e documenti importanti.

【Inchiostro 603XL Contenuto della confezione】Jetingo 4 confezioni di cartucce, di cui 1 x Epson 603XL nero, 1 x Epson 603XL ciano, 1 x Epson 603XL magenta, 1 x Epson 603XL giallo.

【Inchiostro ad alta resa della pagina】 Fino a 500 pagine per cartuccia nera e 350 pagine per cartuccia a colori con una copertura del 5% di carta A4.

【Cartuccia d’inchiostro 603XL facile da installare】 Le cartucce di ricambio Jetingo 603XL per Epson possono essere utilizzate in ufficio, al lavoro, in studio o a casa, ecc., Senza striature, linee, macchie e senza perdita di inchiostro. Soddisfa le tue esigenze quotidiane quando e dove ne hai bisogno.

【Stampa con fiducia】 Ogni cartuccia d’inchiostro Jetingo 603 603XL è completamente testata prima dell’invio. Sigillati singolarmente sottovuoto, con protezioni multiple garantiscono la sicurezza durante il trasporto. In caso di dubbi, non esitare a contattarci, forniamo un servizio clienti online 24 ore su 24!