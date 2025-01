JETHRO TULL: Nuovo Album “Curious Ruminant” – Tracklist e Dettagli

Dopo aver pubblicato due album consecutivi nel 2022 e 2023, i Jethro Tull annunciano il loro ritorno discografico con l’album “Curious Ruminant”, che uscirà il 7 marzo 2025 per Inside Out Music. Questo nuovo lavoro segna una nuova collaborazione con Andrew Giddings, storico tastierista della band, e include anche James Duncan, figlio di Ian Anderson, alla batteria. La formazione attuale comprende David Goodier al basso, John O’Hara alle tastiere, Scott Hammond alla batteria e il nuovo chitarrista Jack Clark. In concomitanza con l’annuncio dell’album, è stata pubblicata la title-track, accompagnata da un visualizer diretto da Costin Chioreanu, già noto per il video di Ginnungagap dei RökFlöte.

“Curious Ruminant” sarà disponibile in vari formati, incluse edizioni deluxe che presentano un mix Dolby Atmos e 5.1 Surround Sound, a cura di Bruce Soord dei The Pineapple Thief. Alcune edizioni speciali includeranno stampe inedite e mix alternativi. La tracklist dell’album comprende dieci brani: “Puppet And The Puppet Master”, “Curious Ruminant”, “Dunsinane Hill”, “The Tipu House”, “Savannah of Paddington Green”, “Stygian Hand”, “Over Jerusalem”, “Drink From The Same Well”, “Interim Sleep”.

Ian Anderson ha rivelato che il progetto ha preso forma già a maggio 2024, partendo da idee registrate con i membri della band dopo l’uscita di RökFlöte. I crediti del disco includono Ian Anderson, che si occupa di flauto, voce, chitarra acustica, chitarra tenore e mandolino, e gli altri membri della band con i loro rispettivi strumenti. Il disco presenta anche le partecipazioni di James Duncan e Andrew Giddings.

Inoltre, è stato annunciato un tour che include alcune date in Italia: il 18 febbraio a Padova, presso il Gran Teatro GEOX, e il 20 febbraio a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall). Maggiori informazioni e acquisto dei biglietti possono essere trovate sul sito ufficiale della band e sui loro canali social.