JET: Il Primo dei Due Concerti a Milano – Scaletta e Biglietti

Questa sera, all’Alcatraz di Milano, si svolgerà il primo dei due concerti in Italia della storica band australiana JET, che il giorno successivo si esibirà all’Orion di Roma. In occasione del ventesimo anniversario del loro album di debutto “Get Born”, la band ha lanciato il nuovo singolo “Hurry Hurry”, il loro primo brano inedito dopo 15 anni.

“Hurry Hurry”, insieme alla cover di “Un’avventura” di Lucio Battisti, è stato inserito in un’edizione limitata su vinile 7″, andata sold out durante i concerti in Australia. Una seconda edizione esclusiva di sole 200 copie sarà disponibile durante i concerti in Italia, Regno Unito e Stati Uniti, con 20 copie numerate in vendita ogni sera sul palco.

Nic Cester, frontman della band, descrive “Hurry Hurry” come una fusione di rock ‘n’ roll crudo e groove, simile a quello che ha caratterizzato il loro primo album. Questo brano esprime l’energia vibrante dei JET, mantenendo un controllo migliore che conferisce maggiore intensità e focalizzazione. I cori ispirati alla Motown completano la potenza della sua inconfondibile voce roca.

In merito a questo nuovo traccia, Cester ha affermato che rappresenta un’antipasto per il loro prossimo album e che la band ha già ricevuto una grande risposta dal pubblico australiano durante i concerti dal vivo. La versione di “Un’avventura” che i JET propongono è descritta come una reinterpretazione rock ‘n’ soul in stile Stax, eseguita in inglese e in italiano, capace di esaltare l’originale senza perdere la sua magia.

“Hurry Hurry” è stata prodotta da Fabio Senna e registrata in diverse location, con la partecipazione di musicisti italiani di prestigio come Sergio Carnevale e Adriano Viterbini. Anche la sessione di fiati per “Un’Avventura” è stata realizzata da talenti italiani.

Durante i concerti, la band eseguirà l’intero album “Get Born” oltre a nuove canzoni e delle sorprese. Prima della loro performance, si esibirà il gruppo I HATE MY VILLAGE, fondato da Fabio Rondanini e Adriano Viterbini, che ha pubblicato un nuovo album a maggio. Le date del tour sono programmate per il 26 settembre a Milano e il 27 a Roma.