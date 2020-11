Periodo complicato per le Little Mix, il mese scorso proprio nel bel mezzo del lancio di una nuova era discografica (andate ad ascoltarvi Confetti perché è una bomba pop) Jade Thirlwall si è messa in auto-isolamento dopo essere stata a contatto con una persona positiva al Covid. Per questo motivo la ragazza ha disertato la performance di Sweet Melody nello show Little Mix The Search. I fan della girl band inglese sono rimasti spiazzati quando agli MTV Europe Music Awards Jade è tornata sul palco, ma a mancare era Jesy Nelson.

Dopo diversi giorni di rumor ieri sera è arrivato il comunicato del team del gruppo. Jesy Nelson si è presa una pausa dal lavoro per motivi medici.

“Jesy Nelson si sta prendendo una pausa prolungata dalle Little Mix per motivi medici personali. Non faremo ulteriori commenti a riguardo e chiediamo ai media di rispettare la sua privacy in questo momento.

C’è chi ipotizza si tratti di una brutta forma di Covid, chi invece pensa che riguardi altro visto che non è stato specificato. In ogni caso speriamo che questa pausa finisca il prima possibile e il gruppo torni nella sua formazione originale.

