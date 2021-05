Dopo una pausa, Jesy Nelson lo scorso dicembre ha lasciato definitivamente le Little Mix. Questa settimana la cantante inglese sulle pagine di Cosmopolitan ha rivelato il vero motivo che l’ha spinta a dire addio al gruppo che l’ha resa famosa. Non si tratta di una lite tra colleghe, ma di problemi molto più seri.

C’è una scena in Sweet Melody in cui non sono presente perché è stata quella in cui ho avuto un attacco di panico e sono crollata. Continuavo a ripetere a tutti ‘Voglio solo andare a casa’”.

“Ho abbandonato tutto perché non potevo più sopportare la pressione dello stare in una girl band. Lasciare il gruppo è stato importante per la mia salute mentale. Il punto di rottura è arrivato con l’ultimo video che abbiamo girato. Eravamo in pieno lockdown ed ero felicissima circondata da tutte le persone che amo. Quello era un periodo di piena serenità, l’ho capito quando sono tornata al lavoro. Sono diventata immediatamente una persona diversa sul set, ero piena di ansia.

Tra le tante cose Jesy Nelson ha anche detto di essere tornata in studio di registrazione. Curioso di ascoltare il suo primo singolo da solista.

