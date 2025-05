Jessica Vella: ‘Nessun ritocco, solo natura autentica!’

Jessica Vella, ex concorrente del Grande Fratello, ha risposto su Instagram alle accuse di aver ritoccato il suo lato B. A una follower che le contestava l’aspetto fisico in una foto in costume, Vella ha negato di utilizzare modifiche digitali, affermando che il suo gluteo è naturale e non frutto di attività fisica.

La critica esprimeva preoccupazioni su come le immagini ritoccate possano influenzare le giovani donne, invitando a studiare piuttosto che modificare le foto. In risposta, Vella ha dichiarato di non comprendere perché sia difficile accettare che una donna possa essere bella senza interventi estetici o filtri. Ha sottolineato che la genetica gioca un ruolo importante, affermando che il suo aspetto è un dono della natura, senza il bisogno di prodotti o procedure per migliorarne l’aspetto.

Secondo Vella, non tutte le donne hanno le stesse caratteristiche fisiche e ha esortato le critiche a rivalutare le proprie insicurezze. Ha espresso consapevolezza di suscitare invidia, ma ha sottolineato l’importanza di accettarsi per come si è, piuttosto che inseguire ideali irraggiungibili. La sua dichiarazione ha generato dibattito, con alcuni sostenendo le sue affermazioni e altri restando scettici riguardo alla sua autenticità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it