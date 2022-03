Dopo sei mesi di diretta è calato il sipario sul Grande Fratello Vip 6 e a trionfare è stata Jessica Selassié. La vittoria della principessa etiope era annunciata da tempo. Negli ultimi due mesi e mezzo su Twitter c’era un esercito pronto a sostenere la gieffina, i Jerù, che le hanno fatto passare tutti i televoti che ha affrontato. Dopo aver sfidato Delia Duran, ieri notte Jessica Selassié se l’è vista con Barù e Davide Silvestri per la finalissima ed alla fine è stata lei ad avere la meglio.

Delusione e chiarimento con Barù.

La scorsa settimana Jessica Selassié è stata male per degli attacchi di Barù: “Io non lo voglio più vedere, mi ha profondamente ferita. Le parole che ha usato non mi sono piaciute, mi ha offesa. Se non mi voleva bene, che diceva?. Ora non so se mi va più a me. I sentimenti devono essere a doppio senso. Mi deve delle scuse perché quello che ha detto mi ha deluso. Ha rovinato tutto da solo. Sembra che voglia sempre far vedere agli altri che ero io a fare tutto, io la scema che lo seguiva come un cagnolino e che lui non voleva niente, non provava niente. Mi ha sempre fatto capire altro, che ci saremmo visti fuori, goduti e conosciuti fuori. Che attrazione per me ce l’ha, me l’ha detto in capanna“.

Dopo pochi giorni è tornato il sereno tra la principessa e il nobile Toscano. La Selassié ieri sera ha anche confessato che Barù l’ha baciata sotto la capanna: “Abbiamo chiarito in questi giorni. Sotto la tenda non ci sono stati dei limoni, però le nostre labbra si sono avvicinate più volte. Diciamo che c’è stato almeno un bacio adolescenziale“.