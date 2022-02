Chi segue il Grande Fratello Vip si è sicuramente accorto che fra le tre sorelle Selassié, Lulù è certamente quella più capricciosa. A svelare il perché dietro questa caratteristica è stata Jessica.

Secondo il racconto della principessa tutto sarebbe nato da piccolina, quando a scuola la facevano sentire diversa perché scura di pelle, al contrario delle sue sorelle. Nate da padre etiope e madre italiana, Jessica e Clarissa hanno preso la carnagione della mamma, Lulù e suo fratello quella del padre.

“Quando uscivamo pensavano che lei fosse adottata perché Clary è chiara, io sono chiara, mia mamma è chiara. Già aveva questo pallino quando era piccola e faceva sempre di tutto per essere attaccata a mia mamma per far capire che mia mamma era sua mamma perché lei aveva la pelle più scura”.