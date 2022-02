Dopo due giorni di chiacchiericcio sulle presunte frasi ‘gravissime’ pronunciate da Nathaly Caldonazzo, ieri sera finalmente il mistero è stato svelato. Durante una pausa pubblicitaria del GF Vip, Lulù e Jessica Selassié hanno bacchettato la Caldonazzo: “L’altro ieri hai detto una cosa molto grave, devo tirarla fuori? Perché non ripeti quello schifo razzista che hai detto se hai coraggio? Ah, mi dici che faccio la spiona? L’hai detto tu in diretta quindi non è fare la spia“.

Quando è arrivato il momento delle nomination palesi nella stanza led, Sophie Codegoni ha ritirato fuori l’argomento: “Nomino Nathaly per le cose brutte che ha detto sulle mie amiche. Ha detto cose gravi sulle Selassié. Questa roba non so se posso ripeterla perché secondo me è da squalifica. Sì, è stato detto che ‘Jessica Selassié e Lulù sono protette dagli zingare, perché sono delle zingare’. Purtroppo per me queste sono frasi con un peso troppo forte e non posso fare finta di nulla. Questa cosa l’ha detta ad Alessandro e lui l’ha sentita benissimo“. Nathaly però ha provato a discolparsi: “Ho detto questo? Alessandro ma sei sicuro? Sarebbe uscito se avessi detto una frase del genere“.

Jessica Selassié vuole diffidare Nathaly e Katia Ricciarelli.

Proprio per queste presunte frasi, Jessica ha deciso di nominare la Caldonazzo ed ha anche chiesto alla sua famiglia di diffidarla: “Ha detto due cose profondamente razziste. Invito la mia famiglia a fare una diffida contro Nathaly Caldonazzo. Hai detto che il fatto che io ti abbia accusato di aver rubato del cibo è comparabile al fatto che tu sia fatta puntini puntini da 10 ‘N’ puntini puntini. Poi anche il fatto che io e mia sorella siamo protette dagli zingari. Quindi chiedo ai miei familiari di far partire immediatamente una diffida, così che lei non possa più offenderci“.

Subito dopo la puntata Jessica Selassié ha continuato con lo sfogo contro Nathaly: “Ragazzi sono due frasi gravissime usando la ‘N’ e poi dicendo che siamo protette dagli zingari. Ma poi Katia? Anzi, la diffida la farò partire pure su Katia Ricciarelli, oltre che su Nathaly. Chiedo alla mia famiglia di farlo al più presto“.

Dal GF Vip a Forum il passo è breve.



"invito la mia famiglia a fare una diffida contro Nathaly Caldonazzo. hai detto che il fatto che io ti abbia accusato cibo è comparabile al fatto che tu sia fatta puntini puntini da 10 enne puntini puntini" JESSICA.

Nathaly riferendosi alle sorelle Lulù e Jessica : ”PROTETTE DAGLI ZINGARI PERCHÉ SONO ZINGARE”

Nathaly riferendosi alle sorelle Lulù e Jessica : "PROTETTE DAGLI ZINGARI PERCHÉ SONO ZINGARE"