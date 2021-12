Jessica Selassié ha finalmente risposto alla domanda che tutti i fan del Grande Fratello Vip si sono posti nel corso delle ultime settimane. Cosa contiene la borsa che sua sorella Lulù Selassié usa girando per casa? Una borsetta creata con la busta dello sponsor Naj-Oleari e che la stessa Lulù ha personalizzato con gli smalti scrivendoci sopra frasi come “Lulù Fatina” o “Lulù Fairy”. Una vera e propria Winx mancata.

A porre la domanda a Jessica Selassié è stata Maria Monsè: “Tua sorella è un personaggio con quella borsetta, ma cosa contiene?“. Che ha così risposto: “Ci mette dentro il profumo, le sigarette, quella elettronica, gli assorbenti quando ha quel periodo, il lucidalabbra. Ad esempio ora Manuel l’ha aperta e ci ha preso le sigarette“. Un’idea che la stessa Valeria Marini le ha già copiato: “Molto utile, io nella mia ci tengo anche la cipria ed il microfono quando me lo tolgo, così non lo perdo e non lo lascio a giro per casa“.

Essendo una busta di cartone si rovina spesso, ma Lulù non si perde d’animo e ne crea sempre una nuova. Una vera artista.

Ore 1.30 del 21/11/2021 LA STORICA BORSA DI LULU VIENE DISTRUTTA DA UN GAVETTONE PIENO D’ACQUA R.I.P

Ore 2.15 LA NOSTRA ARTISTA LULÙ NE HA GIÀ DIPINTA UNA TUTTA NUOVA #GFVIP pic.twitter.com/BLYqeahscB — Ali Fairy✨ (@iamalizaa) November 21, 2021

Jessica e Maria:

Lulù ha lanciato la moda della borsa #gfvip pic.twitter.com/8fB8IEnOBk — Chetelodicoafare (@chetelodico23) November 29, 2021

Ovviamente Lulù è un’imprenditrice nata ed ha realizzato una borsetta personalizzata anche a Giucas Casella con sopra scritto “Giucas Love”.

Ma Lulu fatina ha realizzato la borsa da fatina anche per Giucas sono in adorazione #gfvip pic.twitter.com/wbhw5phxd5 — 🧣 (@trovarsi) October 27, 2021

Una borsa che uno due, una borsa che conta, tanto da aver conquistato addirittura un posto a tavola.