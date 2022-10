Jessica Selassié sul Grande Fratello Vip: “Quest’anno il cast è poco azzeccato” e svela chi l’ha delusa

Jessica Selassié è la vincitrice in carica del Grande Fratello Vip e dopo un mese dall’inizio della nuova edizione ha deciso di dire la sua. Lo ha fatto ai microfoni di Turchesando, il programma in onda su Radio Cusano Campus, come riportato da IsaeChia.it.

“Va alla grande, sto bene, sono super felice, sono la vincitrice in carica e bisogna vedere se ci sarà una vincitrice come me!” […] Quest’anno il cast è poco azzeccato, Ginevra non era l’unica che andava punita, ma Giovanni che poi è uscito, Gegia, Elenoire che mi ha totalmente delusa, era partita a bomba ora non mi sta piacendo. Charlie, la Rossetti. Difficile a stretto giro squalificare tutti, ma andava fatta una punizione esemplare. Ho visto scene molto brutte. Lulù quando piangeva stavano tutti là a sostenerla, nessuno la prendeva in giro”.

E restando in tema di Lulù ha raccontato la rottura con Manuel Bortuzzo dal suo punto di vista.

“Un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo per niente, eravamo sul treno abbiamo aperto Instagram w abbiamo visto il comunicato ANSA quando sei dentro la casa del GF le persone le conosci al 90 abbiamo visto tanti suoi lati un ragazzo molto buono, meraviglioso si è fatto influenzare da situazioni esterne. Lei innamorata ma anche Manuel l’ho visto con lo guardo languido. Ora non lo vedo contento come lo era con Lulu. alcune situazioni lo hanno portato a fare determinate scelte. Non l’ho mai più visto né sentito, non ho mai affrontato l’argomento con lui”.

In questa intervista Jessica Selassié ha dimostrato di non avere peli sulla lingua.