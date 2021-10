Ogni anno i concorrenti del GF Vip si confrontano con lo spettro dell’edizione precedente e se è stata di successo salgono ansie e competizioni. Quest’anno diversi concorrenti hanno nominato Tommaso Zorzi e per lui sono state spese delle belle parole, ma ieri una gieffina ha denigrato una protagonista del GF Vip 5. Jessica Selassié mentre parlava con Ainett, Francesca, Clarissa e Raffaella ha criticato Rosalinda Cannavò.

La principessa ha confessato che per lei l’attrice delle fiction Ares sarebbe una falsa che dentro alla casa del GF Vip ha sempre recitato: “Mi piacevano quasi tutti, tranne alcuni. Ad esempio una che non mi è piaciuta per niente è Rosalinda Cannavò, no per nulla. Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro“. Se Clarissa è sembrata d’accordo con sua sorella maggiore, Francesca Cipriani ha risposto: “No, perché dici così? A me piaceva tanto lei“.

Sono quasi convinto che Jessica Selassié non sia al corrente di chi è la nuova conduttrice di Casa Chi, che intervista tutti gli ex gieffini appena escono dal gioco. Non vedo l’ora di godermi l’intervista di Jessica a Casa Chi. Anche perché ricordiamoci che la fu Adua Del Vesco…

PS: A distanza di un anno credo che sia giusto rendere onore all’operato di Rosalinda. Dall’Ares Gate, lo ‘stratega’, le liti con Zorzi, il legame con Dayane, l’addio a Giuliano, fino ai limoni finali con Andrea Zenga, Rosalinda non si è mai risparmiata. Avercene di concorrenti così…



La reazione di Twitter alle dichiarazioni di Jessica Selassié.

Jessica: “Quella che non mi è piaciuta proprio l’anno scorso è Rosalinda, falsa dal primo giorno” Clarissa: “Si falsa” Voi invece Campionesse Mondiali di Onestà a partire dalla Laurea vero? ⚰⚰ #gfvip — Chuck D (@penemy87) October 5, 2021

Jessica era l’unica che sopportavo delle sorelle.

Ma ha toccato il tassello sbagliato.

Rosalinda non si tocca cara.

… Ne devi mangiare di cereali sotto marca 😂#gfvip #zengavo #rosalinda pic.twitter.com/3mxPhuA2Ce — regina della falsezza 🍹 (@tachiflueoki) October 6, 2021

Ho letto che ieri Jessica ha dato della falsa a Rosalinda, ma parla proprio lei?! Il percorso che ha fatto lo scorso anno Rosalinda è uno dei migliori! Già la vedo Jessica ritrattare quando andrà a casa chi .#gfvip #zengavo pic.twitter.com/MyhfHKhrbP — 🍹 (@eri14333919) October 6, 2021

