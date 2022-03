Jessica Selassié e Barù Gaetani hanno “rotto” anche se ufficialmente non sono mai stati insieme. La loro amicizia chimico-artistica-alchemica non è mai esplosa del tutto perché l’enologo toscano ha sempre in qualche modo frenato. Anche la capanna fatta per stare in disparte e lontano l’occhio indiscreto delle telecamere, non è servita a granché.

La principessa è palesemente cotta di Barù, mentre lui a parole ne è semplicemente attratto fisicamente anche se molti suoi gesti sembrerebbero tradirlo. Che ne sia anche lui segretamente innamorato ma non voglia esporsi? Quel che è certo è che lui in quella Casa non vuole lasciarsi andare, neanche ad un bacio.

Oggi i due si sono un po’ allontanati e quando in mattinata sono volati tre aerei per la coppia, Jessica Selassié ha ironicamente commentato: “Tre aerei per i Jerù, grazie mille, non vorrei dirvelo ma non esistono più!“. Mentre in cielo sfrecciava il terzo, Barù stava beatamente dormendo. “C’è un aereo per noi se ti interessa vederlo, ma credo proprio di no“, ha provato a dirgli Jessica, ma ovviamente lui ha continuato a dormire.

I Jerù, stando alle parole di Jessica, esistono ormai solo nella mente dei loro fan. E pensare che lei gli è stata dietro quasi due mesi a corteggiarlo.

“Visto che Barù non c’è, festeggiamo io e Jess con un bacio a ventosa”

