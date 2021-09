Finalmente nella casa del GF Vip 6 si delineano i primi schieramenti. Dopo ieri notte è chiaro che Miriana Trevisan è sul piede di guerra con Manila Nazzaro e Soleil Sorge e adesso potrebbe avere un’alleata. Poco fa Jessica Sellasié è entrata nella camera arancione ed ha iniziato ad attaccare Soleil, dicendo di essere stufa dei suoi atteggiamenti. La principessa ha anche dichiarato che le parole della Sorge hanno infangato Gianmaria Antinolfi e ovviamente ha trovato d’accordo la Trevisan. Secondo la Sellasié, Soleil non sarebbe dovuta andare al GF Vip se pensava davvero che il suo ex fosse una sorta di stalker.

“Vedrai domani cosa succederà in puntata. Faranno rivedere le clip. Perché tanti hanno parlato del loro discorso. Lei ha fatto accuse pesanti, come che è uno stalker. Però poi lei a quanto pare ha cercato lui. Sono tante situazioni dove lui non è riuscito a parlare a a difendersi. Diciamo che è risultato un pesce lesso o uno che per rispetto sta zitto”.

Mentre Jessica Sellasié e Miriana Trevisan parlavano di Soleil è arrivata anche Clarissa, che ha tagliato corto: “Ma ancora state a parlà di questa storia? Ma che noia basta!” Ma sappiamo tutti ormai che quella di Clarissa è una strategia, visto che è stata chiara su quello che pensa di Soleil.

“Davide è anche carino, però secondo me ha avuto un trauma. Vedi che non riesce a manifestare le sue emozioni? Sono sincera, preferisco resti Tommaso. Anche se pure lui non è se stesso qui dentro al GFVip. Io lo conosco bene fuori e qui si trattiene.

Andrea è anche simpatico, ma è un po’ un bicchiere, uno un po’ così. Ha un modo che mi ha fatto venire i brividi e non mi piace. Quando leggevamo i biglietti con io complimenti aveva una faccia neutra e poi ha esclamato ‘grazie tantissime’. Come puoi cambiare emozioni in mezzo secondo? Mi spiace ma non mi convince. Poi mi sono legata al dito il fatto che all’inizio non mi ha salutata. Mi spiace ma io la penso così. Non è una persona che mi fa impazzire”.