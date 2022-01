Jessica Selassié e Sophie Codegoni ieri sera si sono nominate a vicenda dopo che la madre dell’ex tronista è piombata in casa ed ha fatto scoppiare una bomba fra loro.

Un intervento (“Jessica ti parla alle spalle, non è una vera amica“) che ha fatto scoppiare a piangere la principessa che – dopo la puntata – si è chiusa in camera con Giacomo Urtis.

“Mi hanno fatto passare da S, sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango male. La frase sulla dignità e l’orgoglio lo penso, ma non per Sophie, ma in generale: non possono lasciarsi ed infamarsi e poi fare Mimì e Cocò. Sua madre mi ha fatto passare per la S che ci prova col fidanzato della figlia, anche no. Erano loro a chiamarmi sempre e tirarmi in ballo, mi sono presa spazi che mi hanno dato loro. Mi dispiace passare per quella che non sono, perché non sono una S né una che ci prova con i fidanzati delle amiche.

La mamma di Sophie non ha abbastanza ironia per capirlo. Io sono fatta così, ma forse è il motivo per cui sono single. Sono stata la prima a dire a Sophie ‘se ti interessa mi faccio da parte io’ ed è il motivo della nostra prima litigata, perché lei mi aveva risposto ‘no tranquilla, te lo lascio io’. Quando a me Alessandro piaceva, lo sanno tutti”.