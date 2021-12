In piena notte Jessica Selassié ha voluto parlare con Soleil Sorge di quello che è successo in puntata. La principessa non è molto convinta dell’autenticità del percorso di Alex Belli nella casa e delle dinamiche con Delia Duran.

“Tutto è cominciato con le loro lettere su un settimanale. Ti ricordi quel giorno in puntata all’inizio, quando Delia era gelosa e lui aveva risposto sul giornale ‘amore mio non ti preoccupare non essere gelosa’. Il teatrino è partito da lì secondo me. – riporta Biccy – Avevano sondato un po’ il terreno. Poi lei è andata da Barbara d’Urso a parlare ed insultarti. E poi stasera non mi tornano tante cose. La prima cosa che avrebbe dovuto chiederle era ‘con chi cavolo hai fatto quelle foto, chi hai baciato in bocca?’ Invece non le ha chiesto nulla. Adesso direi che è tutto chiaro”.

Jessica Selassié: “Secondo me volevano una cosa atre”.

La sorella di Clarissa e Lulù pensa che Delia ed Alex volessero ‘compagnia’ da Soleil: “Loro avevano già pensato a te. Avranno visto di tutte le persone quale era quella con cui potevano. Anche perché poi tutta quella robaccia fuori luogo del ‘sei bella’ he ti ha detto lei durante la litigata. Cioè, come tipo un cosa a tre. Io l’ho letta che volevano fare una roba a tre dai. Per me era così e infatti ero rimasta scioccata devo essere sincera. Ah, ti ha detto che sono una coppia aperta?“.

La Sorge ha confermato i dubbi di Jessica Selassié e le ha promesso che presto le spiegherà meglio: “Una cosa a tre con me? Gli piacerebbe a tutti e due fidati. Poi in tutto ciò le cose che mi ha detto Ale riguardo loro, diciamo che non aveva senso le scenate a vicenda di gelosia. Mi ha detto che la loro coppia è… Geloso di lei? Vabbè domani ne parliamo meglio, però invece no“.

In ogni caso non ci sarebbe proprio nulla di male se Alex e Delia fossero una coppia aperta. Lo dico perché ho letto cose assurde su Twitter e sentito pareri da medioevo in un programma pomeridiano. Ognuno vive l’amore come vuole, gay, etero, bisessuali, poliamorosi, coppie aperte, chiuse, socchiuse, ognuno è libero di amare come meglio crede, senza dover per forza subire la gogna mediatica.

Comunque come da ammissione di Soleil che domani spillerà ancora: Alex e Delia sono una coppia aperta.

Quindi smettetela di accusare Soleil (al suo posto ci poteva stare chiunque).

L’errore suo è stato credere che quel pagliaccio avesse dei sentimenti per lei! #gfvip — Catia (@catiuz92) December 14, 2021

NON SOLEIL E JESSICA CHE HANNO CAPITO FINALMENTE TUTTO IL TEATRINO MONTATO DA DELIA E ALEX😭😭😭 #gfvip — 🐍Soledad Stan account✨ (@TheBitchesAcc) December 14, 2021