Sarebbe Jessica Selassié la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip secondo gli scommettitori.

La maggiore delle principesse, dopo una prima parte del reality passata a fare da balia alle sue sorelle minori, ha conquistato attenzioni e fan. Nell’arco di poco tempo è passata da “comodina” a “star dello show” creando dinamiche su dinamiche.

Dalla cotta per Alessandro Basciano (che le ha preferito Sophie Codegoni, con cui ha successivamente discusso e poi fatto pace), all’innamoramento per Barù Gaetani, che purtroppo, nonostante un bacio dato di nascosto dalle telecamere, non ha mai ricambiato apertamente l’interesse.

Jessica Selassié, Lulù Selassié e Davide Silvestri: il podio del GFVip secondo gli scommettitori

Jessica Selassié sarebbe però in buona compagnia, dato che sul podio insieme a lei – sempre secondo gli scommettitori – ci salirebbe Lulù Selassié, sua sorella. Medaglia di bronzo per Davide Silvestri, che a quanto pare piace perché fa gli scherzi e le imitazioni.

Poche possibilità di vittoria per Delia Duran e Barù Gaetani, pari merito al quarto posto. Nulle per Giucas Casella, già eliminato dal pubblico la scorsa settimana e rientrato grazie al biglietto di ritorno.