Soleil Sorge è indubbiamente il personaggio di punta di questo GF Vip, tra catfight, triangoli e shade è quella che ha creato più dinamiche. Ultimamente però la ‘leonessa dell’America del Nord‘ ha fatto qualche scivolone, ad esempio durante l’ultima litigata con Sophie Codegoni. Quest’ultimo episodio ha scosso diverse gieffine, che ieri si sono ritrovate in camera per commentare l’accaduto. Jessica Selassié ha ricordato alcune uscite infelici della Sorge.

“Le hanno anche chiesto se voleva scusarsi. Lei ha proprio detto ‘no, io non chiederò mai scusa per questo’. Ha fatto stare male anche Clarissa, lei era in bagno con il singhiozzo buttata a terra che voleva andare a casa. Quella volta sulla roba del razzismo. Se ricordate aveva detto anche quella roba dell’acido sullo scarafaggio, che è Gianmaria. Aveva detto: ‘Gianmaria è come uno scarafaggio che se lo butti dentro l’acido non muore mai’, una roba del genere. – ha concluso Jessica Selassié – Invece da casa la salvano sempre”.

Miriana e Sophie d’accordo con Jessica Selassié.

Secondo Miriana Trevisan Signorini, la Volpe e la Bruganelli dovrebbero fermare Soleil: “Quello che dici tu non ha lo stesso peso di quello che dice lei. Guarda che ha umiliato anche Lulù, Clarissa a suo tempo. Tutte donne, stranamente. Anche a me sulla roba della menopausa. Diceva che non era stata offensiva. Ragazzi siamo arrivati a dei livelli insopportabili. Secondo me è il pubblico da casa che ci deve aiutare. Ci dovrebbero aiutare davvero. Perché con tutte queste donne? Vuoi stare al centro dell’attenzione? Ci sei già. La devono fermare un minimo. La devono fermare un minimo“.

Poi è intervenuta anche Sophie Codegoni, certa che se Soleil avesse partecipato ad una vecchia edizione del GF Vip sarebbe stata squalificata: “Gli altri anni dicevi una cosa sbagliata ed uscivi e venivi squalificato. Oggi ci hanno messo le intenzioni., Però non puoi chiedere alla diretta interessata cosa intendeva. Devi chiedere alla persona che riceve e che ha il malessere, così è giusto“.

Miriana sophie francesca jessica si lamentano del diverso trattamento che signorini riserva a soleil#gfvip — Sofia2000 (@Sofysofia2000) December 11, 2021

Francesca Cipriani: “Non sto bene per questa situazione”.

“Questa situazione non va bene. Io di metterci la salute stop, basta. Soleil non si scusa e a loro va bene, però Lulù si è dovuta alzare a fare le scuse pubbliche. […] Ragazze per come sono fatta io manderò un messaggio a chi ci guarda per far capire che così non va bene. Non sto bene, soffro tanto per queste cose. Sono andata dalla psicologa oggi. Credetemi che non sto bene e soffro troppo per quello che fa. Ci dovrebbero aiutare i telespettatori. Secondo me anche Raffaella fuori si è arresa. Il mondo va al contrario, questo mi fa piangere. Purtroppo non la stanno fermando”.

Miriana, Sophie, Francesca e Jessica stanno riprendendo la questione razzismo e la questione “acido” verso Gianmaria questioni superate, intenzioni chiarite ma loro devono riprenderle in causa per poter denigrare ancora una volta Soleil, che vergogna #gfvip pic.twitter.com/lRr1iGomXZ — Vale ♐️ (@afiresign_) December 11, 2021