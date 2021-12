L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata fatale per Jessica Selassié dato che – al termine della diretta – è scoppiata a piangere fra le braccia di Manila Nazzaro e Giucas Casella.

L’arrivo di Alessandro Basciano, che ha fin da subito puntato Soleil e Sophie, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso già colmo di Jessica, che in lacrime ha detto:

“Non sono motivata nello stare qui dentro non sono stimolata, ci sono troppe donne e non entra nessun bono per me, ho perso l’interesse”.

Un’oretta prima, infatti, Alfonso Signorini le aveva annunciato l’arrivo di un “bono”, ma quando Alessandro Basciano è entrato lei ha subito capito che non c’era trippa per gatti.

“Quando sono andata in studio non ho sentito calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto. Sono sincera. Stasera in studio non c’era neanche Clarissa [e sappiamo perché, ndr], non so se voglio restare”.

Jessica Selassié: “A casa non piaccio, non ho fan”.

La gieffina ha poi proseguito:

“Magari a casa non piaccio, ho avuto questa percezione. Sono stata salvata dalla nomination contro Patrizia solo perché lei era qua da due settimane. Quando siamo andate in studio Soleil ha avuto un calore che io non ho avuto, ma dopo tre mesi aspetto di arrivare a qualcuno. Non ho fan, quelli in studio battevano le mani solo perché dovevano farlo, mi sento inutile, servo solo a cucinare”.

Poi ha concluso:

“Lulù ha molto più successo di me, adesso mi sento banale ed inutile, al pubblico non sono arrivata, in puntata hanno mai parlato di me? Mai, sembro solo una che cucina, che fa la vittima e che è cattiva. Avete mai visto qualche clip su me? Mai”.

A consolarla c’ha pensato anche Miriana Trevisan che ha ricordato alla principessa che dentro la casa è molto amata. Basterà a farle cambiare idea?