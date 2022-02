I baci artistici tra Delia Duran e Barù hanno infastidito Jessica Selassié, che ieri sera durante un blocco pubblicitario del GF Vip è sbottata. La principessa ha dato della vipera alla moglie di Alex Belli, che ha reagito tirando fuori gli artigli, regalandoci una bella catfight. Jessica Selassié però non si è lasciata intimorire ed ha sganciato la bomba ‘ti meriti quello che ti hanno fatto Soleil e Alex‘.

“Mo è colpa mia se rimani sola Delia? Io non ti ho tradita e non ho sparlato di te. Te dici che non siamo amiche, allora potevi evitare di venire da me a dirmi ‘ti devo parlare tesoro, ti stimo molto come donna ti adoro’. Poi però fai queste schifezze, te lo dice pure tuo marito! Sei stata una me**a. Sì hai fatto una me**a e si sente la puzza. Io non sparlo di te, dico i miei pensieri su cose che mi hanno chiesto. Ah, l’hai fatto apposta di flirtare con Barù? Brava, finalmente hai detto la verità. Io mi merito questo? Tu meriti quello che ti hanno fatto Alex e Soleil. – ha continuato Jessica Selassié – Sei cattiva dentro e ricordati che esiste il karma. Sì sei un serpente, una vipera falsa.”

“Hai detto cose bruttissime di me in confessionale, sparli. Tu e Barù non siete fidanzati mettitelo in testa! Sei stata una falsa numero uno, non siamo amiche e non lo siamo mai state, punto! Non sono una che si lascia sparlare dietro. Io ho fatto delle schifezze? Ma cosa dici? Adesso tutti contro di me brave. Io sono veramente scioccata non so se vi rendete conto. Io con Barù stavo scherzando, non ho mai fatto nulla di sbagliato. Io sono libera di fare il ca*** che mi pare, non sto facendo nulla di male nella casa, niente! Non posso ballare o dire una battuta? Posso essere libera di essere me stessa? Posso giocare come cavolo mi pare ragazze?

Tu sparli di me e allora impari! Io ti avevo difesa fin dall’inizio. Quindi tu se continui a sparlare di me, allora io lo faccio a maggior ragione. Tu mi guardi malissimo, ti infastidisce la mia presenza. Sono stufa di te, non posso parlare con Barù, non posso scherzarci, ballarci, allora mi sono rotta. Hai detto che i mi sono avvicinata a Soleil per leccargli lì e no, non te lo permetto. E ricordati che sono libera di fare quello che mi pare qui dentro. E non ti permettere mai più di dire che sono una leccatrice. E se la vogliamo dire tutta sono onesta, in questi giorni infatti mi sono allontanata da te. Hai sparlato e io l’ho fatto apposta, te lo becchi tutto il mio gioco con Barù! Sì ho fatto tutto apposta, perché te lo meriti, sono un serpente”.