Poco prima di stappare lo spumante per festeggiare il suo compleanno, Jessica Selassié ha fatto una confessione ai suoi coinquilini. Parlando di Roma e di serate a Campo dei Fiori, la principessa ha svelato che Michele Morrone (che è stato avvistato con Belen) più di 10 anni fa avrebbe fatto ‘l’acchiappino’.

“Saluto tutto i miei amici di Campo dei Fiori, ciao e mi mancate tanto. Io sto fissa lì e conosco un sacco di persone che mi raccontano tanti aneddoti. C’è un famoso ad esempio che faceva l’acchiappino in quella zona. Gli acchiappini sono quelli che stanno davanti alle porte dei locali e che fanno entrare i turisti. Butta dentro, acchiappini, dai sono loro. Insomma, in un bar che frequento io a Campo dei Fiori, avevano un acchiappino che adesso è molto conosciuto. – come riporta biccy.it – Vabbè ve lo dico, risale al 2009 e a fare quel lavoro era Michele Morrone. Sì lui faceva il butta dentro di questo bar. Ci vedrei anche Alessandro a fare l’acchiappino. Comunque sì dicono che Michele Morrone faceva…”.

Non so voi ma io mi sarei fatto acchiappare subito da Michele. In 5 secondi mi avrebbe convinto ad entrare ovunque.

Michele morrone acchiappino a roma e censurano #gfvip pic.twitter.com/NvKW5aojHu — trashtv (@trashmalgy) December 26, 2021

Jessica che da ad Alessandro dell’acchiappino✈️

Sei la mia vita😂#GFvip — L💕 36%🧚 (@supremanes) December 26, 2021

Besciamella ha un nuovo soprannome, Jess l’ha soprannominato “acchiappino” sarebbe il butta dentro dei locali. Jess come spilla 😂✈️ #GFVIP #jessica #acchiappino — Marta ♡ (@Martaroma93) December 26, 2021

Jessica Selassié vorrebbe Morrone dentro al GFVip.

Acchiappino o meno, Jessica qualche giorno fa ha rivelato che vorrebbe dei manzi nella casa del GF Vip. La sorella di Clarissa e Lulù si è augurata l’ingresso di uno tra: Francesco Monte, Marco Borriello, Michele Morrone e Simone Susinna.

Jessica vorrebbe in casa Michele Morrone (se sapesse gli ultimi gossip ⚰), Francesco Monte, Simone Susinna oppure Marco Boriello.

Delusione Jessica. DELUSIONE. Sopratutto ⛰ #gfvip — M💙 (@ggguore) December 15, 2021

Jessica che vorrebbe Francesco Monte ⛰ dentro al Gf… non ti prego Jess risparmiamoci questo dolore #gfvip — Simona (@SDevinu) December 15, 2021

Non arriveranno Monte (grazie a Dio), Morrone e Borriello, ma Signorini per accontentare tutte le ragazze che vogliono un bono ha pensato di far arrivare lui…