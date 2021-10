Clarissa, Lulù e Jessica Selassié si sono presentate al GF Vip come principesse. Qualcuno ha sollevato dei dubbi e il settimanale Oggi ha rivelato che in realtà il padre delle ragazze sarebbe stato un giardiniere. Ieri sera Alfonso Signorini ha chiesto alle dirette interessate di fare chiarezza e Jessica Selassié ha spiegato come mai circolano questi rumor.

“C’è molta invidia, ci siamo abituate. Se non fossimo principesse non saremmo venute qui a smascherarci, non sarebbe stato intelligente da fare. 47 anni fa, c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno e che ha portato tanto dolore alla nostra famiglia. Fratelli di mio padre, sue zie, cugini e cugine non hanno fatto in tempo a scappare, come ha fatto mio padre.

Molte persone della nostra famiglia hanno subito violenze, torture, il carcere, perché appartenevano alla famiglia Haile Selassie. Mio padre è scappato perché una persona l’ha aiutato. Arrivato in Italia, 47 anni fa, ha cambiato nome per salvarsi la vita. È andato a Londra dove c’era suo zio, ha recuperato i contatti con alcuni membri della famiglia, sparsi in giro per il mondo. Noi siamo tranquille, sappiamo chi siamo e non ci vergogniamo. A palazzo c’era un giardiniere ed è l’uomo che ha portato mio padre in Italia per salvarlo”.