Jessica Selassiè è la vincitrice di questa sesta edizione del GF Vip. A correre per la finale erano Davide Silvestri, Barù e Jessica Selassié. Questi i nomi sul podio di questo lunghissimo reality. Terzo classificato Barù, eliminato da un televoto flash.

A seguito l’ultima votazione, che ha poi rivelato il nome del vincitore. Una vittoria già scritta dato l’enorme successo che la principessa aveva riscosso tra il pubblico. La vittoria va alla sorella maggiore delle principesse. Un verdetto che presentava un’incertezza non indifferente su chi potesse essere il vincitore.

Ma la Selassié, grazie al suo carattere mite e un sorriso sempre spontaneo, conquista i telespettatori. Il montepremi finale è di centomila euro, ma la cifra verrà divisa. La metà verrà devoluta in beneficenza per aiutare tutte quelle persone bisognose che stanno vivendo l’incubo della guerra tra Russia e Ucraina.

Fonte studio GF Vip

Una puntata carica di emozioni che ha fatto vivere appieno al pubblico e ai concorrenti ogni singolo momento, in un turbinio di colpi di scena e suspense. A spegnere le luci che hanno accompagnato la casa per ben 6 mesi sono loro: Davide e Jessica.

I due gieffini posizionano le mani sulla fatidica leva e di volta in volta ogni sezione della casa si spegne, fino ad accompagnare i due concorrenti alla porta rossa. Il vincitore è proclamato in studio. La Selassié e Silvestri fanno il loro ingresso e, dopo un lunghissimo periodo, possono assaporare finalmente, per la prima volta, l’applauso del pubblico.

Fonte studio GF Vip

Alfonso Signorini fa vedere un riepilogo di quello che è stato il loro percorso e le emozioni che hanno accompagnato i due protagonisti. La tensione è tanta e ripercorrere in una clip tutti i loro momenti suscita una montagna russa di sensazioni.

Spalle a led e, mentre i finalisti stanno guardando negli occhi Signorini, dopo un momento di pausa, viene fatto il nome di Jessica Selassié, che è la vincitrice ufficiale di questo GF Vip 6.