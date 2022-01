L’entrata di Alessandro Basciano ha scosso gli equilibri della casa e messo a dura prova l’amicizia tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Le due hanno chiarito, ma la principessa ha ancora qualche dubbio e ieri ha confidato tutto a Manuel.

“Più volte gli faccio le battutine perché se tu hai mollato Gianmaria per un altro ragazzo (Alessandro) perché ancora non vi siete baciati? Dov’è questa attrazione? Ci state prendendo in giro? Anche lei, che mi chiama di continuo quando è con lui, basta, altrimenti sembra che sto lì a fare il carciofo. Da qui in avanti evito di stare con lei, visto che sempre con lui”.

Alla fine ieri sera il limone tra Alessandro e Sophie è arrivato, ma lui si è anche divertito a flirtare tutta la sera con Soleil. La Sorge e Basciano hanno ballato strusciandosi per almeno mezz’ora, scatenando la rabbia di Sophie. La cosa non è sfuggita a Jessica Selassié, che ne ha parlato con l’ultima arrivata al GF Vip (e di cui nessuno ricorda il nome).

“Lo percepisco un po’ ambiguo. Il fatto è che ok, a lui piace anche scherzare, abbiamo visto tutti ad esempio che ieri ballava con Soleil molto spinto. Cosa che ad esempio con Sophie non ho visto fare, era molto più coinvolto nel ballo con Sole. Poi dopo il bacio sotto il vischio continuava a guardarmi, non lo so, forse si sentiva in imbarazzo. Ce l’avevo proprio davanti e ho fatto ‘stai tranquillo, vai, fai’. Figurati, io sono l’ultimo dei loro problemi. Però è ovvio che da adesso il mio modo di comportarmi cambierà.

Non è che posso fargli più le battutine come prima. Anche perché poi è vero che abbiamo trovato un equilibrio tutti e tre, ma lei vedrà che cambierò. Non è che posso stare sempre con loro due. Dopo altrimenti sembra che sto lì a guardarli e sono gelosa e voglio mettermi in mezzo. Quando non è vero che voglio intromettermi e se volevo, potevo farlo prima. Se avessi voluto me lo sarei baciato”.